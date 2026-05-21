Vietjet phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Yên Chi | 21-05-2026 - 09:07 AM | Doanh nghiệp

Ngày 20/5/2026, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

Cụ thể, cổ đông Vietjet sẽ được nhận cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phiếu mà Vietjet sẽ dự kiến phát hành là hơn 177,4 triệu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 1.774 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Đợt phát hành dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc chi trả cổ tức tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động bền vững và cam kết lâu dài của Vietjet trong việc gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng hành cùng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

