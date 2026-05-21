Ông Lưu Bách Đạt - TGĐ Hoá chất Đức Giang làm Chủ tịch công ty sản xuất ắc quy thay ông Đào Hữu Huyền

HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, HNX: TSB) vừa thông qua nghị quyết bầu ông Lưu Bách Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay cho ông Đào Hữu Huyền sau khi cựu lãnh đạo này bị khởi tố.

Ông Lưu Bách Đạt, sinh năm 1983, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) – doanh nghiệp đang nắm 51% vốn tại Tibaco.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 14/5, chỉ một ngày sau khi ông Đạt cùng ông Đoàn Văn Quang được bầu bổ sung vào HĐQT TSB tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 13/5. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Hồng Đức cũng được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



Ở chiều ngược lại, cổ đông TSB đã thông qua việc miễn nhiệm cha con ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh khỏi HĐQT, đồng thời miễn nhiệm bà Hoàng Thúy Hà khỏi Ban Kiểm soát do các cá nhân này đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Không chỉ Tibaco, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Đức Giang là CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy nhân sự thay thế các cá nhân bị khởi tố. Tại PAT, ông Lưu Bách Đạt cũng được bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.



Các thay đổi nhân sự tại loạt doanh nghiệp liên quan đến DGC diễn ra sau khi nhiều cá nhân bị khởi tố để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái quy định và gây ô nhiễm môi trường.



CTCP Ắc quy Tia Sáng tiền thân là Nhà máy Ắc quy Tam Bạc, thành lập từ năm 1960, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất ắc quy chì, ắc quy khô và vật tư phục vụ ngành ắc quy. Doanh nghiệp hiện cung cấp gần 100 chủng loại ắc quy chì – axit, với thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước.

Theo kế hoạch, ngày 29/5 tới sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trước ngày 30/6.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, TSB ghi nhận doanh thu thuần đạt 43,89 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu cải thiện nhẹ, doanh nghiệp lại chuyển sang thua lỗ với mức lỗ sau thuế 1,29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi khoảng 200 triệu đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 12,6% xuống còn 11,2%.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, TSB bị cơ quan thuế TP Hải Phòng xử phạt gần 122 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và làm tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn. Ngoài khoản phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị truy thu gần 596 triệu đồng tiền thuế, bao gồm gần 451 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 145 triệu đồng thuế giá trị gia tăng. Tiền chậm nộp tính đến ngày 30/3 ở mức gần 328 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, cơ quan thuế còn yêu cầu thu hồi gần 112 triệu đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng do kê khai chưa đúng quy định, đồng thời xác định khoản chậm nộp phát sinh hơn 41 triệu đồng tính đến cuối tháng 3.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TSB cũng chịu áp lực giảm mạnh tương tự DGC sau loạt thông tin tiêu cực liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp. Thị giá TSB đã lao dốc từ vùng trên 24.000 đồng/cp xuống quanh mức 19.400 đồng/cp.

