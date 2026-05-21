Him Lam được giao thêm gần 6ha đất làm dự án nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 về việc giao 58.926,2 m2 đất (đợt 2) cho Công ty CP Him Lam (Him Lam) để thực hiện dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi (dự án Him Lam Phúc Lợi) tại phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội.

Trong tổng số đất được giao đợt này, có 25.671,8 m2 đất (bao gồm: 5.379,5 m2 lô đất C1, 418,6 m2 lô đất C2, 553,2 m2 lô đất C3, 2.156,2 m2 lô đất C4, 1.993,3 m2 lô đất C6, 7.126,6 m2 lô đất C7, 8.044,4 m2 lô đất C8) để xây dựng công trình nhà ở xã hội.

13.446 m2 đất (bao gồm: 3.110 m2 lô đất C5, 2.605 m2 lô đất C9, 7.731 m2 lô đất C10) để xây dựng công trình nhà ở thương mại.

3.208,2 m2 đất (bao gồm: 124,7 m2 lô đất MG1, 51,2 m2 lô đất TH2, 3.032,3 m2 lô đất MG5) để xây dựng các công trình trường học.

16.600,2 m2 đất công trình giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của Dự án.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án có sử dụng đất.

Him Lam có trách nhiệm liên hệ với một số sở, ngành để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giám sát đơn vị thực hiện công trình xây dựng đúng theo quy hoạch được chấp thuận,...

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

UBND TP cũng giao UBND phường Phúc Lợi giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Quyết định số 5929/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội, Him Lam cũng được giao hơn 7,5ha đất (đợt 1) tại phường Phúc Lợi để thực hiện dự án Him Lam Phúc Lợi.

Trong tổng số 75.491,8 m2 đất, có 46.872,8 m2 đất để xây dựng công trình nhà ở xã hội. Diện tích đất còn lại để xây dựng các công trình trường học, công trình giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án.