Circle K đứng yên trong khi GS25 'hùng hục' mở chuỗi, bản đồ địa lý đã thay đổi

Yên Chi | 21-05-2026 - 11:45 AM | Doanh nghiệp

Toàn thị trường đã chứng kiến sự xuất hiện của 1.865 điểm bán mới, nâng tổng quy mô toàn ngành từ 7.806 cửa hàng lên con số kỷ lục 9.671 cửa hàng.

Theo dữ liệu từ báo cáo xu hướng thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam (năm 2025 và 2026) do Q&Me thực hiện, phân khúc cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini (Convenient store/Mini super) tại Việt Nam được dự báo có mức tăng trưởng về số lượng lên tới 23,89% trong năm 2026.

Tính cả Winmart+ và Bách Hoá Xanh, toàn thị trường dự kiến xuất hiện của 1.865 điểm bán mới, nâng tổng quy mô toàn ngành từ 7.806 cửa hàng lên con số kỷ lục 9.671 cửa hàng.

Nếu không tính đến Winmart+ và Bách Hoá Xanh, thị trường cửa hàng tiện lợi không bán thực phẩm tươi sống là sân chơi của Circle K, GS25, Mini Stop, Family Mart và 7-Eleven.

Năm 2025, GS25 nổi lên như một điểm sáng lớn. Dự báo 2026, chuỗi này tăng trưởng 34,75%, mở rộng thêm 82 cửa hàng để đạt mốc 318 điểm bán. Các thương hiệu ngoại khác như Family Mart và 7-Eleven cũng dự kiến tăng trưởng dương ổn định, lần lượt đạt mức tăng 22,86% và 13,85%.

Ở chiều ngược lại, áp lực cạnh tranh gay gắt sẽ buộc nhiều thương hiệu phải tiến hành tái cấu trúc, đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả để tối ưu chi phí vận hành.

Một điểm nhấn chiến lược đáng chú ý là sự thay đổi về bản đồ địa lý của các chuỗi bán lẻ. Thay vì tập trung dồn lực vào các đô thị lớn vốn đã dần bão hòa như TP.HCM hay Hà Nội, các doanh nghiệp đang hướng mạnh dòng vốn về khu vực các tỉnh thành khác (Others).

Số lượng cửa hàng tại vùng nông thôn và các tỉnh thành lân cận đã tăng vọt 25,17%, cán mốc 4.933 cửa hàng, chiếm hơn một nửa tổng quy mô toàn quốc. Trong khi đó, tốc độ mở rộng tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn nhưng vẫn giữ nhịp ổn định, lần lượt đạt 23,32% (3.062 cửa hàng) và 21,27% (1.676 cửa hàng).

Ông Lưu Bách Đạt - TGĐ Hoá chất Đức Giang làm Chủ tịch công ty sản xuất ắc quy thay ông Đào Hữu Huyền

Lộ 'kho tiền' hơn 5.600 tỷ của công ty xây lắp: Tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu đạt 13.600 đồng trong khi thị giá 19.000 đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 18 năm chi hàng trăm triệu USD cho bóng đá Việt Nam và cú bắt tay với 'nhà vua' V.League

