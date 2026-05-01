Đằng sau cú tăng 49 lần ngoạn mục của Metro số 1 TP.HCM, công nghệ hãm tái sinh đem đến điều bất ngờ

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM, tuyến đường sắt đô thị này đã tổ chức vận hành an toàn tổng cộng 80.154 lượt chạy tàu với tỷ lệ đúng giờ đạt gần 100%.

Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện trong năm đạt 20.463.587 lượt. Đối chiếu với chỉ tiêu dự kiến ban đầu là 16,9 triệu lượt, lượng khách thực tế trải nghiệm dịch vụ đã vượt 21% so với mục tiêu kế hoạch, duy trì thời gian phục vụ liên tục 19 giờ mỗi ngày.

Hiệu suất khai thác này tương đương với mức phục vụ bình quân khoảng 56.065 lượt hành khách mỗi ngày trên toàn hệ thống.

Tổng doanh thu thuần 547 tỷ đồng, tăng 49 lần so với mức 11 tỷ đồng của năm 2024.

Trong cơ cấu các nguồn thu, khoản trợ giá đặt hàng từ ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất với 278 tỷ đồng, tương đương 51% tổng doanh thu thuần.

So với mức chi trợ giá 11 tỷ đồng của năm liền trước, nguồn ngân sách điều tiết cho hoạt động vận tải công cộng của tuyến metro này trong năm 2025 đã tăng hơn 25 lần.

Doanh thu bán vé trực tiếp cho hành khách đạt 214 tỷ đồng, đóng góp khoảng 39% vào tổng doanh thu thuần của tuyến metro. Bên cạnh hai nguồn thu chính này, doanh nghiệp vận hành còn ghi nhận thêm 55 tỷ đồng từ việc quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và khoảng 1 tỷ đồng từ các hoạt động dịch vụ phụ trợ khác.

Trong năm, giá vốn dịch vụ vận hành trực tiếp đạt 490 tỷ đồng nhờ áp dụng công nghệ hãm tái sinh giúp tiết kiệm 12% điện năng tiêu thụ, cùng với chi phí quản lý vận hành bộ máy doanh nghiệp ghi nhận là 28 tỷ đồng.

Hãm tái sinh là công nghệ giúp phương tiện thu hồi động năng khi giảm tốc hoặc phanh, rồi biến phần năng lượng đó thành điện năng để nạp lại vào pin thay vì làm mất đi dưới dạng nhiệt như phanh thông thường.﻿

Sau khi hạch toán chi phí và cộng thêm khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 11 tỷ đồng, Metro số 1 TP.HCM đạt mức lợi nhuận kế toán trước thuế 40 tỷ đồng.