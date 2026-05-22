Kinh Bắc (KBC) bắt tay ông lớn châu Á phát triển một hệ thống quan trọng cho KCN tại Việt Nam

Ngày 21/5/2026, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) và Công ty TNHH SP Energy Việt Nam (“SP Energy Việt Nam”), công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SP Group (SP), đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu và phát triển mô hình hệ thống làm mát khu vực tại các khu công nghiệp do KBC phát triển và quản lý.

Thông qua hợp tác này, KBC và SP Group sẽ cùng nghiên cứu thiết kế hệ thống làm mát khu vực phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, hướng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu chi phí vận hành cho khách thuê và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon.

Các địa điểm này bao gồm các khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp mới tại Hải Phòng và Tây Ninh.

Hai bên sẽ thực hiện các đánh giá kỹ thuật liên quan đến nhu cầu của khách thuê, yêu cầu về tải lạnh và tính khả thi trong triển khai. Đồng thời, hai bên cũng sẽ xem xét các mô hình thương mại, cấu trúc đầu tư và cơ chế vận hành, hướng tới việc mở rộng mô hình làm mát khu vực sang các khu công nghiệp khác trong hệ sinh thái của KBC.

SP Group là nhà cung cấp giải pháp năng lượng bền vững và dịch vụ tiện ích hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là đơn vị vận hành hệ thống làm mát khu vực lớn nhất Đông Nam Á, với các dự án tại Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. SP hiện đang vận hành mạng lưới làm mát khu vực ngầm lớn nhất thế giới tại khu tài chính Marina Bay, Singapore.

Với vai trò là đơn vị vận hành lưới điện quốc gia của Singapore, SP Group phục vụ khoảng 1,7 triệu khách hàng công nghiệp, thương mại và dân dụng thông qua các dịch vụ truyền tải, phân phối và hỗ trợ thị trường đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Bên cạnh các dịch vụ tiện ích truyền thống, SP Group còn cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững tích hợp tại Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm hệ thống làm mát và sưởi ấm khu vực, năng lượng tái tạo, hạ tầng sạc xe điện và các nền tảng năng lượng số, được thiết kế phù hợp cho các khu vực đô thị, cộng đồng, cũng như khách hàng thương mại và công nghiệp.﻿

Tại Việt Nam, SP đã hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Đông Nam Á, để triển khai dự án cung cấp dịch vụ nước làm mát công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. SP cũng cung cấp các giải pháp làm mát bền vững cho nhiều công trình tiêu biểu khác trong khu vực, bao gồm Raffles City Chongqing và Guangzhou Knowledge Tower tại Trung Quốc, cũng như Government Complex Zone C tại Thái Lan.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị. Với nhiều khu công nghiệp quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, KBC đã thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.