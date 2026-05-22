Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa thoái vốn tại Tam Hiệp, Phát Đạt rót 35% vốn vào siêu dự án ở Thủ Thiêm?

Theo Thy Huệ | 22-05-2026 - 11:24 AM | Doanh nghiệp

Sau khi thoái 30% vốn tại Công ty Tam Hiệp, Phát Đạt được cho là đã thống nhất rót khoảng 35% vốn vào Thủ Thiêm Eco Smart City, siêu dự án 50.000 tỷ đồng tại TP.HCM.

Nguồn tin của VTC News cho biết, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa tham gia khoảng 35% vốn tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, một trong những tổ hợp bất động sản quy mô lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM.

Vừa thoái vốn tại Tam Hiệp, Phát Đạt rót 35% vốn vào siêu dự án ở Thủ Thiêm?- Ảnh 1.

Sau khi thoái 30% vốn tại Công ty Tam Hiệp, Phát Đạt được cho là đã thống nhất rót khoảng 35% vốn vào Thủ Thiêm Eco Smart City.

Khoản đầu tư này nằm trong chủ trương đầu tư có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty Phát Đạt, đã được Hội đồng quản trị trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước đó.

Tổng mức đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được thị trường ước tính khoảng 50.000 tỷ đồng. Với tỷ lệ tham gia khoảng 35%, quy mô vốn của Phát Đạt tại dự án có thể vượt 17.000 tỷ đồng, theo tính toán từ số liệu công bố.

Đến nay Phát Đạt chưa công bố chi tiết cấu trúc sở hữu hoặc tiến độ giải ngân.

Trước đó, ngày 15/5, doanh nghiệp này đã hoàn tất chuyển nhượng 30% vốn tại Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Hiệp.

Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Hiệp có vốn điều lệ gần 990 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và xây dựng, theo đăng ký doanh nghiệp.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận hơn 906 tỷ đồng doanh thu tài chính từ việc thoái vốn tại một khoản đầu tư bất động sản khác.

Song song, Phát Đạt thông qua kế hoạch chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.995,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án bất động sản mới, bao gồm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Phát Đạt cho biết sẽ tập trung vào các dự án có vòng quay vốn nhanh hơn, đồng thời giảm tỷ trọng các dự án có thời gian triển khai dài.

Lotte Properties HCMC là đơn vị phát triển dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, nằm tại khu lõi Thủ Thiêm - khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính - hành chính mới của TP.HCM.

Thương vụ được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Phát Đạt trong nhiều năm, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái định vị chiến lược từ phát triển dự án sang tham gia các cấu trúc đầu tư quy mô lớn hơn.

Phát Đạt (PDR) hợp tác “ông lớn” Nhật Bản, hé lộ bước đi chiến lược Thuận An 1

Theo Thy Huệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhìn lại dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026 đến nay

Nhìn lại dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026 đến nay Nổi bật

'Ông trùm' người Việt trên thị trường chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và sự xuất hiện tập đoàn của Jack Ma

'Ông trùm' người Việt trên thị trường chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và sự xuất hiện tập đoàn của Jack Ma Nổi bật

Kinh Bắc (KBC) bắt tay ông lớn châu Á phát triển một hệ thống quan trọng cho KCN tại Việt Nam

Kinh Bắc (KBC) bắt tay ông lớn châu Á phát triển một hệ thống quan trọng cho KCN tại Việt Nam

10:41 , 22/05/2026
Đề xuất 'lột xác' của tỷ phú Trần Bá Dương trước dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM

Đề xuất 'lột xác' của tỷ phú Trần Bá Dương trước dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM

10:19 , 22/05/2026
Một công ty bị phát hiện kinh doanh gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi hàng hiệu giả

Một công ty bị phát hiện kinh doanh gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi hàng hiệu giả

09:51 , 22/05/2026
Bản đồ 13 siêu công trình đứng top đầu thế giới do người Việt Nam tạo ra: EVN, Vingroup, FPT, Xuân Thiện đã góp những gì?

Bản đồ 13 siêu công trình đứng top đầu thế giới do người Việt Nam tạo ra: EVN, Vingroup, FPT, Xuân Thiện đã góp những gì?

08:33 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên