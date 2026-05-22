Diễn biến mới tại dự án sân bay 5.800 tỷ của bầu Hiển tại Quảng Trị

Ngọc Điệp | 22-05-2026 - 11:44 AM | Doanh nghiệp

Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Cuối tháng 12/2023, tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự án PPP cho Liên danh T&T Group – CIENCO4.

Ngày 20/5/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ Cảng Hàng không Quảng Trị.

Dự án được đầu tư xây dựng hơn 19,5 tỷ đồng và có quy mô đầu tư xây dựng gồm hạng mục cấp điện và hạng mục cấp nước.

Hạng mục cấp điện ﻿bao gồm xây dựng mới tuyến đường dây trung áp 22kV ba pha với tổng chiều dài khoảng 2.290m được cấp từ hai nguồn điện, cụ thể:

  • Nguồn 1: Đấu nối tại Ngăn lộ 473 QNG, trạm 110kV Quán Ngang. Chiều dài tuyến 1.773m ; Trong đó: 1.260m đi ngầm và 513m đi trên không. Điểm cuối tại tủ RMU 1 đặt tại hàng rào Cảng Hàng không Quảng Trị.
  • Nguồn 2: Đấu nối tại vị trí 25 xuất tuyến 476 QNG, trạm 110kV Quán Ngang. Chiều dài tuyến 517m ; Trong đó: 489m đi ngầm và 28m đi trên không. Điểm cuối tại tủ RMU 2 đặt tại hàng rào Cảng Hàng không Quảng Trị.

Hạng mục cấp nước bao gồm xây dựng tuyến ống cấp nước phục vụ Cảng hàng không Quảng Trị với tổng chiều dài 2,0 km. Trong đó, ống nhựa HDPE D280 dài 550m; ống HDPE D225 dài 1.450m; Lắp đặt 01 cụm đồng hồ đo lưu lượng nước cho dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm đảm bảo điều kiện thiết yếu về cấp điện, cấp nước đến chân hàng rào Cảng Hàng không Quảng Trị, đáp ứng tiến độ đưa Cảng Hàng không Quảng Trị vào khai thác vận hành và sử dụng liên tục, lâu dài.

Từ khi khởi công vào ngày 6/7/2024, nhà đầu tư đã và đang tích cực triển khai thi công xây dựng các công trình đầu tư xây dựng trước năm 2026 theo hợp đồng BOT đã được ký kết. 

