Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 bị khởi tố

Anh Khôi | 22-05-2026 - 12:36 PM | Doanh nghiệp

Thêm một doanh nghiệp lớn trong ngành tư vấn xây dựng điện công bố thông tin về việc lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, tạm giam

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1. Ảnh: DN

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã chứng khoán: TV1) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội . Theo văn bản này, Đảng bộ công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm .

Cụ thể, ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 . Phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục xử lý nhân sự theo quy định nội bộ và sẽ thông báo kết quả về cơ quan điều tra .

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Chỉnh đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Hội đồng quản trị TV1 từ ngày 29/04/2021.

Động thái tố tụng đối với Chủ tịch TV1 là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra diện rộng của cơ quan chức năng . Trước đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) cũng đã công bố việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố bị can.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam hàng loạt lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố các cá nhân tại TV1, TV2 và PC1 thuộc phạm vi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trên cả nước .

