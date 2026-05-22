Tân TGĐ PetroVietnam: Hành trình từ một thủy thủ quê Hà Tĩnh đến người điều hành Tập đoàn lớn nhất Việt Nam

Tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (Ảnh: PVN)

Ngày 20/5/2026, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Cường sinh ngày 18/02/1974, quê tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Mạnh Cường là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã CK: PVS) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Giai đoạn tháng 6/1995 đến tháng 3/2004, ông Cường từng làm việc trực tiếp trên các phương tiện thăm dò khai thác trên biển; Nhân viên/Tổ phó/Tổ trưởng Tổ tàu dịch vụ (Phòng Thương mại); Phó Phòng Thương mại, Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Sản xuất Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC).

Trong hơn 5 năm sau đó (từ tháng 3/2004 - tháng 8/2009), ông đảm nhiệm chức vụ Phó Phòng Thương mại; Phó Phòng phụ trách, Trưởng phòng, Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh & Quản lý Dự án PTSC.

Sau đó, ông Cường tiếp tục làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc PTSC.

Chủ tịch/Thành viên Hội đồng Quản trị các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore); Thành viên Hội đồng Quản trị các công ty Rong Doi MV12 (Singapore) và MVOT (Malaysia). Và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty PTSC.

Tiếp theo trong giai đoạn từ tháng 5/2018 - tháng 9/2024, ông cường được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PTSC.

Ông vẫn tiếp tục là Chủ tịch/Thành viên Hội đồng Quản trị các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore), đồng thời làm Chủ tịch/Thành viên Hội đồng Quản trị PTSC Ca Rong Do (Marshall Islands). Thành viên Hội đồng Quản trị các công ty Rong Doi MV12 (Singapore) và MVOT (Malaysia).

Tháng 10/2024, ông Cường được bổ nhiệm làm ﻿Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời vẫn là Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PTSC.

Đến tháng 12/2024, ﻿ông Cường không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc PTSC và đến tháng 3/2025, ông Cường không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị PTSC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn (Ảnh: PVN)

Chia sẻ cảm xúc khi nhận nhiệm vụ mới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, bản thân mang ba cảm xúc lớn: vinh dự, biết ơn và áp lực trách nhiệm khi được lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Petrovietnam tin tưởng giao trọng trách.

Với cá nhân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường, Petrovietnam không chỉ là nơi làm việc mà còn là môi trường giúp ông trưởng thành từ một thủy thủ, công nhân ngoài khơi đến vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn hôm nay.

Nhắc lại gần 30 năm công tác tại đơn vị trực tiếp sản xuất của Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, đây là giai đoạn nhiều dấu ấn với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong 6 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc PTSC, doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng trên 20% mỗi năm, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế với doanh thu từ nước ngoài chiếm tới 45% tổng doanh thu. Đặc biệt, đơn vị đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chế tạo thành công chân đế và trạm biến áp ngoài khơi cho các dự án điện gió ngoài khơi tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị đơn hàng lên tới hàng tỷ USD.

Tân Tổng Giám đốc PVN cam kết sẽ nỗ lực hết sức dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng hơn 60.000 người lao động Petrovietnam tiếp tục vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và chuyển hóa cơ hội thành những công trình, sản phẩm cụ thể.