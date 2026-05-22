Lần đầu tiên BSR xuất bán lô xăng E10 RON95 12.000 m³ bằng đường biển

Ngày 20/5, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã xuất bán lô 12.000 m³ xăng E10 RON95 đầu tiên bằng đường biển tại cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất cho đơn vị phân phối là Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Trước đó, công tác phối trộn xăng E10 RON95 với khối lượng khoảng 18.000 m³ đã hoàn thành và được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) cấp Giấy chứng nhận chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi xuất bán ra thị trường.



Tàu Âu Lạc Eagle của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đã cập cảng Jetty NMLD Dung Quất để tiếp nhận lô hàng.



Ngày 15/5/2026, hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc thuộc hệ thống bán lẻ, đại lý và nhượng quyền của các thương hiệu lớn như Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro và Thanh Lễ đã đồng loạt triển khai xăng E10 trên toàn hệ thống. Điều này gia tăng hoạt động sản xuất và phân phối của BSR.

Cùng với hoạt động xuất bán bằng đường biển, từ năm 2025 đến nay, BSR duy trì cung ứng xăng E10 RON95 cho các khách hàng bằng đường bộ thông qua hệ thống xe bồn, xe téc.



Tính cả đường bộ và đường biển, trong tháng 5/2026 và các tháng tới, mỗi tháng BSR sẽ sản xuất và xuất bán khoảng 80.000 - 100.000 m3 xăng E10 RON95; trong đó đường bộ từ 15.000 - 20.000 m3/tháng, còn lại phần lớn là đường biển.



Hiện nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Dung Quất hoạt động ở mức 75 - 80% công suất; dự kiến sang tháng 6 sẽ nâng lên khoảng 90% và hướng tới vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo.

Nguồn ethanol E100 từ Nhà máy NLSH Dung Quất kết nối trực tiếp với hệ thống pha chế và hạ tầng lọc dầu của BSR hình thành chuỗi giá trị đồng bộ trong sản xuất nhiên liệu sinh học. Trong chuỗi này, Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) giữ vai trò tiếp nhận nguồn E100 từ Nhà máy NLSH Dung Quất, còn BSR đảm nhận khâu tiếp nhận ethanol, phối trộn với xăng nền để tạo ra sản phẩm E10 đạt chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường.