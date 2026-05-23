Metro Hà Nội báo lãi tăng 138%: Mỗi 1 đồng thu từ bán vé, ngân sách "gánh" hơn 5 đồng trợ giá

Năm 2025, doanh thu thuần của Hanoi Metro đạt 938 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2024 nhờ có thêm nguồn thu từ đoạn trên cao Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội vận hành song song cùng Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán 891 tỷ đồng (tăng 46%) và chi phí quản lý 42 tỷ đồng, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng, tăng 138% so với năm trước.

Trong năm, hệ thống đường sắt đô thị phục vụ 21 triệu lượt khách, vượt 7% kế hoạch. Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông đóng vai trò chủ lực với 14 triệu lượt khách, tăng 15% và mang lại 98 tỷ đồng doanh thu vé.

Tổng doanh thu vé toàn công ty đạt 144 tỷ đồng, tăng 60% và vượt 29% kế hoạch, giúp giảm 31 tỷ đồng tiền trợ giá từ ngân sách thành phố so với dự toán. Để đạt kết quả này, Hanoi Metro đã thực hiện 161.611 lượt tàu an toàn với tổng quãng đường khai thác đạt 2 triệu km.

Dù doanh thu vé tăng trưởng, ngân sách Nhà nước vẫn chi trợ giá 794 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024 và chiếm tới 85% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp.

Thực tế này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 1 đồng doanh thu thu về từ bán vé trực tiếp cho hành khách, Hanoi Metro nhận tương ứng hơn 5 đồng trợ giá từ ngân sách để bảo đảm cân đối chi phí vận hành theo đơn giá đặt hàng tạm tính.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 7.919 tỷ đồng, tăng 3%. Trong đó, tài sản cố định hữu hình chiếm phần lớn với nguyên giá 5.698 tỷ đồng và giá trị khấu hao lũy kế ở mức 1.416 tỷ đồng.

Khoản mục nợ ngắn hạn khác tăng mạnh từ 7 tỷ đồng lên 4.858 tỷ đồng do công ty tiếp nhận bàn giao nguyên trạng hạ tầng Tuyến 3.1 trị giá 4.866 tỷ đồng từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhưng chưa hoàn tất thủ tục ghi tăng vốn điều lệ.

Bức tranh tài chính được hỗ trợ đáng kể nhờ danh mục tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đạt 842 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Lượng tiền gửi này mang lại 42 tỷ đồng lãi định kỳ, tăng 70% và đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận chung, giúp duy trì thu nhập bình quân của người lao động ở mức 14 triệu đồng một tháng, tăng 26% so với năm trước.