200 đối thủ phải đóng cửa, một công ty lớn trên sàn hưởng lợi

Giá bán giấy tăng mạnh

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã: DHC) ghi nhận trong Quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 967 tỷ VND, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước dù giảm nhẹ 3% so với quý trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 137 tỷ đồng, tăng vọt 80% so với cùng kỳ và tăng 1% so với quý trước. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chạm mức 23,1%, tăng 9% so với mức 14% của cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là sự gia tăng của 2 mảng kinh doanh cốt lõi là và bao bì giấy. Mảng giấy cuộn đạt doanh thu ước tính 765 tỷ đồng, tăng 15%. Sản lượng tiêu thụ ra bên ngoài đạt 75.000 tấn, tăng 2% do nhà máy đã hoạt động tối đa công suất. Tuy nhiên, giá bán bình quân tăng 13%, đạt mức 10.200 VND/kg.

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), lý do chính là từ đầu năm 2025, khoảng 200 cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê phải đóng cửa do không đạt tiêu chuẩn về môi trường , BSC ước tính tổng công suất toàn ngành giảm 2 triệu tấn/năm (tương đương giảm 22%), dẫn đến nhu cầu đang vượt nguồn cung trong 9 tháng liên tục (7/2025 – nay).

Mảng bao bì giấy ghi nhận doanh thu đạt 197 tỷ đồng, tăng 25%. Sản lượng tiêu thụ tăng 26% lên mức 24.024 sản phẩm nhờ mở rộng tệp khách hàng xuất khẩu nông nghiệp và ngành hàng tiêu dùng nhanh. Hiệu suất hoạt động nhà máy bao bì cải thiện rõ rệt từ 70% lên 89%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, DHC quyết định chi cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng trước 10% (năm trước chi 10% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).

Chiến lược đầu tư dài hạn và dự án Giao Long 3

Để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới, DHC đang triển khai các dự án mở rộng quy mô công suất và phát triển thêm dòng sản phẩm in offset.

Dự án nhà máy Giao Long 3 đã chính thức khởi công từ ngày 30/12/2025. Hiện tại, công ty đã lựa chọn xong nhà cung cấp thiết bị và ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công hạng mục chính với tổng giá trị đạt 1.605 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án được giữ nguyên ở mức 2.250 tỷ đồng.

Theo lộ trình, nhà máy Giao Long 3 dự kiến đi vào hoạt động từ Quý 2/2027 giúp tổng công suất của DHC tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, BSC kỳ vọng nhà máy sẽ hoạt động ổn định và đóng góp rõ rệt từ nửa cuối năm 2028. Đến năm 2030, khi Giao Long 3 đạt 90% hiệu suất, EBITDA của DHC được dự báo có thể tăng trưởng tới 90% so với mức nền năm 2025.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) được thành lập từ năm 1994, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại mặt hàng giấy công nghiệp và bao bì carton.﻿ Năm 2008, Đông Hải Bến Tre chính thức trở thành công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hiện dây chuyền sản xuất giấy công nghiệp đạt khoảng 260.000 tấn/năm và bao bì carton 160 triệu sản phẩm/năm.﻿