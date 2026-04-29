Chuỗi thời trang Adam Store đóng cửa cửa hàng lâu đời nhất, CEO viết tâm thư: “Dừng là mất dòng tiền, mất khách, cố thì như bơi ngược dòng”

Chuỗi thời trang nam Adam Store vừa thông báo đóng cửa cửa hàng tại số 11 đường Thanh Niên (Hà Nội) - điểm bán được xem là "viên gạch đầu tiên" trong hành trình phát triển thương hiệu.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Ngô Quang Long, CEO Adam Store, cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gặp nhiều thách thức.

Cửa hàng Adam Store tại số 11 đường Thanh Niên (Hà Nội). Ảnh: Ông Ngô Quang Long

Theo ông Long, sau giai đoạn Covid-19, kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi tích cực hơn, song thực tế diễn biến không như mong đợi. "Suốt 14 năm trong lĩnh vực thời trang, chưa bao giờ tôi thấy kinh doanh khó khăn như lúc này", ông viết.

Lãnh đạo Adam Store cho rằng các cửa hàng truyền thống đang đối mặt với tình trạng lượng khách giảm dần, trong khi hành vi mua sắm thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng có xu hướng chờ đợi các chương trình khuyến mãi, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Ở kênh thương mại điện tử, việc không giảm giá khiến đơn hàng ít đi, nhưng giảm giá nhiều lại ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, chưa kể chi phí nền tảng và tỷ lệ hoàn hàng gia tăng.

"Nhiều khi bán được đơn thì mừng, nhưng sau khi trừ chi phí và tỷ lệ hoàn, chỉ đủ xoay vòng, không còn gọi là lãi, thậm chí có lúc lỗ", ông Long chia sẻ.

Bên cạnh áp lực doanh thu, chi phí vận hành cũng gia tăng theo thời gian. Theo CEO Adam Store, các khoản như nhân sự, mặt bằng, hàng hóa và quảng cáo đều "âm thầm tăng", khiến tổng chi phí trở thành gánh nặng đáng kể. Những khoản chi trước đây không đáng kể nay cộng dồn lại tạo áp lực lớn lên dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phải đối diện với bài toán khó: tiếp tục duy trì hay thu hẹp hoạt động. "Chưa bao giờ thấy éo le như thế này bởi thực sự nhiều lúc không dám dừng. Dừng là mất dòng tiền, mất khách, mất luôn cơ hội quay lại. Nhưng cố thì lại giống như đang bơi ngược dòng, càng cố càng thấy đuối", ông Long thừa nhận.

Việc đóng cửa cửa hàng Thanh Niên, theo ông, không chỉ là quyết định kinh doanh mà còn mang yếu tố cảm xúc, khi đây là địa điểm gắn với những ngày đầu khởi nghiệp. Dù vậy, doanh nghiệp buộc phải cơ cấu lại hệ thống, đóng các điểm bán kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển.

CEO Adam Store cho biết trong giai đoạn khó khăn, mục tiêu vận hành không còn là tăng trưởng như trước, mà là duy trì dòng tiền và đảm bảo thu nhập cho nhân sự. "Mở cửa lúc này nhiều khi chỉ để giữ hy vọng", ông viết, đồng thời nhấn mạnh mong muốn người lao động vẫn có việc làm và thu nhập ổn định.

Ông Ngô Quang Long sáng lập Adam Store Thành từ năm 2012. Đây là chuỗi thương hiệu thời trang nam, phát triển từ một cửa hàng nhỏ thành chuỗi hơn 50 điểm bán trên toàn quốc. Doanh nghiệp tập trung vào dòng vest may sẵn, với thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận nhằm đáp ứng yêu cầu "mặc đẹp với chi phí hợp lý" của tệp khách hàng nam giới trẻ.



