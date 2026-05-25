Áp lực đè lên 2 đại dự án hàng không chục tỷ đô: Nhà ga Long Thành chậm tiến độ, sân bay Gia Bình vướng "nút thắt"

Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Nguồn: Báo Đồng Nai).

Báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại buổi kiểm tra của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ngày 23/5 cho biết, dự án sân bay Long Thành (tổng vốn 336.600 tỷ đồng) hiện đạt 76% khối lượng tổng thể.

Nhóm công trình phục vụ quản lý Nhà nước gần như hoàn tất. ACV cam kết hoàn thành hệ thống tuynel kỹ thuật ngầm trước ngày 10/6/2026 để đồng bộ toàn bộ dự án.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tuy nhiên, áp lực tiến độ hiện tập trung lớn vào giai đoạn 1 với tổng vốn phê duyệt 109.111 tỷ đồng. Gói thầu nhà ga hành khách mới đạt 63% sản lượng, chậm so với kế hoạch hoàn thành vào tháng 6/2026. Gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cũng mới đạt 50% khối lượng.

Theo ACV, nguyên nhân do biến động giá vật liệu, vướng mắc thanh toán nhà ga, thời tiết mùa mưa và tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật khi nhiều dự án hạ tầng phía Nam đồng loạt triển khai.

Ở phía Bắc, dự án sân bay Gia Bình (quy mô lớn thứ hai cả nước) được phê duyệt theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội với tổng vốn 196.378 tỷ đồng.

Công trình do Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise phát triển, kết nối trực tiếp với Vành đai 3, Vành đai 4 và các trục cao tốc liên vùng nhằm hình thành một trung tâm kinh tế hàng không tích hợp logistics và đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Thông tin từ hội nghị đánh giá tiến độ ngày 23/5/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì cho thấy, dự án đang gặp vướng mắc lớn ở khâu giải phóng mặt bằng.

Các hạng mục cốt lõi gồm nhà ga VIP, tháp không lưu, đường băng APEC và trạm rada chưa hoàn tất đền bù đất ở.

Tại các khu tái định cư quy mô 142 ha tại xã Gia Bình và xã Trung Chính - Lương Tài, công tác kiểm đếm đất ở còn chậm, một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp và trang trại.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công hạ tầng khu tái định cư xã Gia Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 11-CV/TU chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị vào cuộc. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chốt thời hạn yêu cầu các đơn vị tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trước ngày 31/5/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Các nhà thầu thi công khu tái định cư cũng được lệnh tăng cường thiết bị, tổ chức làm việc liên tục 3 ca 4 kíp nhằm sớm giao đất cho người dân thuộc diện di dời.