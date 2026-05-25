Trước khi tung chương trình đổi vàng mua nhà, tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng nói: Nếu người dân có tiền là đi mua vàng thì xã hội không có nguồn vốn để phát triển

Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý mới đây công bố sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có giá trị gia tăng mạnh mẽ; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) diễn ra ngày 22/4, chia sẻ góc nhìn về việc Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nêu quan điểm rằng nếu quyết liệt, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được và cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tỷ phú cũng nói thêm “Nếu người dân cứ có tiền là đi mua vàng rồi cất dưới gầm giường thì xã hội không có nguồn vốn để phát triển. Chúng ta có xuất phát điểm chưa cao nên dư địa tăng trưởng cao là rất lớn, chỉ có điều phải nỗ lực. Không có gì phi thường mà có thể làm một cách bình thường được.”