Sự thật: Có vàng cũng chưa chắc được 'đổi' vàng lấy nhà của Vinhomes, hiểu đúng con số 110% lượng vàng hoán đổi sau 5 năm như thế nào?

Ngày 25/05/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng dùng vàng mua nhà. Chương trình kéo dài trong 5 năm với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đối tác.

Sau 5 năm, người mua có thể chọn tiếp tục giữ bất động sản hoặc nhận lại số tiền mặt tương đương 110% lượng vàng hoán đổi ban đầu.

Ví dụ năm 2026, khách hàng dùng 100 lượng vàng để quy đổi tại mức giá 160 triệu đồng/lượng (16 tỷ đồng) tại công ty vàng bạc A, thì sau 5 năm (tức 2031), sẽ nhận về lượng tiền mặt tương đương quy đổi thành 110 lượng vàng tại công ty A tại thời điểm của năm 2031. Như vậy khách hàng nhận lại được đúng số vàng đã bỏ ra ban đầu và phần lãi tương ứng 10%.

Tuy nhiên, các tiêu chí đầu vào đặt ra bộ lọc cho người tham gia: Khách hàng phải chứng minh đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026, tức trước khi công bố chương trình một tháng.

Giá trị lượng vàng quy đổi bắt buộc phải đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà. Phần 20% còn lại mới được thanh toán bằng tiền mặt thông thường và quy đổi ra vàng tại thời điểm ký giao dịch.

Mọi quá trình hoán đổi hai chiều giữa vàng và tiền đều thực hiện qua các Công ty vàng bạc đối tác để kiểm định chất lượng và xác minh tính hợp pháp của tài sản.

Trong 5 năm, người mua vẫn có quyền chuyển nhượng hợp đồng và bên nhận sẽ được kế thừa nguyên vẹn lợi ích.