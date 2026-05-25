Novaland lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt 24.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

Theo phương án được thông qua, Novaland dự kiến phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 40 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II/2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/6/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 12/6/2026 đến hết ngày 22/6/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Novaland doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản gần 3.452 tỷ đồng, tăng 111%.

Bên cạnh đó, Novaland còn được hưởng lợi từ doanh thu tài chính tăng 58% lên gần 816 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty còn tiết giảm 7% chi phí quản lý doanh nghiệp về mức gần 283 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 4% còn chưa đầy 92 tỷ đồng và chi phí lãi vay cũng giảm 15% còn gần 35 tỷ đồng.

Kết quả, NVL báo lợi nhuận sau thuế 860 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025; lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 16% và 46% sau 3 tháng đầu năm.