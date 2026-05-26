Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời

Theo Ngọc Ánh | 26-05-2026 - 07:01 AM | Doanh nghiệp

Doanh nhân Toshifumi Suzuki - người làm thay đổi ngành bán lẻ Nhật Bản thông qua việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven - vừa qua đời ở tuổi 93.

Toshifumi Suzuki là doanh nhân đóng vai trò thay đổi ngành bán lẻ Nhật Bản thông qua việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Ông qua đời ở tuổi 93 hôm 18/5, do suy tim. Thông tin được Seven & i Holdings công bố ngày 25/5.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với sự yêu mến mà mọi người đã dành cho ông lúc sinh thời", thông báo từ Seven & i Holdings viết.

Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời- Ảnh 1.

Ông Toshifumi Suzuki là nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh Nhật Bản. Ảnh: Mint.

Ông Toshifumi Suzuki sinh năm 1932 tại tỉnh Nagano, phía Tây Bắc Tokyo. Sau khi học hết phổ thông, ông chuyển lên thành phố để học đại học và hoàn thành chương trình cử nhân ngành kinh tế và thương mại tại Đại học Chuo vào năm 1956.

Ông gia nhập chuỗi siêu thị Ito-Yokado (Nhật Bản) năm 1963, nhanh chóng trở thành giám đốc điều hành cấp trung, chuyên quản lý một chuỗi các nhà bán lẻ tổng hợp. Khi đến thăm Mỹ, Suzuki đã bị hấp dẫn bởi các cửa hàng 7-Eleven với những chi nhánh chật cứng, lộn xộn nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi hiểu về thị hiếu địa phương.

Toshifumi Suzuki đã quyết định mua lại Southland Corp (công ty mẹ của 7-Eleven tại Mỹ) sau khi công ty này nộp đơn phá sản vào năm 1990. Năm 1978, Suzuki trở thành Giám đốc của Seven-Eleven Nhật Bản. Năm 2005, công ty mẹ Seven & i Holdings ra đời để hợp nhất các mảng siêu thị và nhà hàng, ông trở thành Chủ tịch kiêm CEO.

"Khi tôi lần đầu tiên quyết định đưa 7-Eleven về Nhật Bản, tất cả mọi người đều nói rằng nó sẽ không thành công và phản đối ý tưởng đó, từ các giám đốc điều hành, giáo sư đại học cho đến các cố vấn. Nhưng tôi biết họ đã sai", ông Suzuki chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Dưới sự lãnh đạo của Suzuki, 7-Eleven Japan phát triển thuận lợi nhờ tập trung vào hiệu quả vận hành, quản lý tồn kho dựa trên dữ liệu và các cửa hàng quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân khu vực lân cận.

Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời- Ảnh 2.

Hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã phát triển trên toàn thế giới. Ảnh: The Japan Times.

Theo Reuters , cách tiếp cận của Suzuki đã làm thay đổi thói quen mua sắm tại Nhật Bản, nơi các cửa hàng tiện lợi dần vượt xa vai trò của một điểm bán hàng tạp hóa đơn thuần để trở thành trung tâm thiết yếu cho việc thanh toán hóa đơn, đặt vé, dịch vụ ATM, giao nhận bưu kiện và đồ ăn chế biến sẵn.

Sau 40 năm không ngừng cải tiến, mở rộng và phát triển 7-Eleven, năm 2016, ông rời khỏi cương vị giám đốc điều hành công ty ở tuổi 83. Hai cuốn sách của ông về sự phát triển và thành công của Tập đoàn 7-Eleven xuất bản tại Nhật Bản năm 2013 là Tâm lý chiến trong bán lẻ Thay đổi tư duy trong bán lẻ.

Theo Ngọc Ánh

Tiền phong

Từ Khóa:
7-eleven

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thaco đề xuất đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics quy mô lớn và nghiên cứu đường sắt đô thị tại Lâm Đồng

Thaco đề xuất đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics quy mô lớn và nghiên cứu đường sắt đô thị tại Lâm Đồng Nổi bật

Sự thật: Có vàng cũng chưa chắc được 'đổi' vàng lấy nhà của Vinhomes, hiểu đúng con số 110% lượng vàng hoán đổi sau 5 năm như thế nào?

Sự thật: Có vàng cũng chưa chắc được 'đổi' vàng lấy nhà của Vinhomes, hiểu đúng con số 110% lượng vàng hoán đổi sau 5 năm như thế nào? Nổi bật

Lần đầu tiên Việt Nam lọt Top 10 cường quốc sản xuất thép lớn nhất thế giới, tỷ phú Trần Đình Long góp công lớn

Lần đầu tiên Việt Nam lọt Top 10 cường quốc sản xuất thép lớn nhất thế giới, tỷ phú Trần Đình Long góp công lớn

00:02 , 26/05/2026
Việt Nam từ chối làm "gã bốc vác" số 1 châu Á

Việt Nam từ chối làm "gã bốc vác" số 1 châu Á

00:02 , 26/05/2026
Agency Day 2026: Kết nối đối tác, cập nhật xu hướng và hé mở cơ hội tăng trưởng mới

Agency Day 2026: Kết nối đối tác, cập nhật xu hướng và hé mở cơ hội tăng trưởng mới

22:30 , 25/05/2026
Đại gia Việt rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" 400 triệu tấn tại Lào: Vòng đời nửa thế kỷ, diện tích 100 km2

Đại gia Việt rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" 400 triệu tấn tại Lào: Vòng đời nửa thế kỷ, diện tích 100 km2

21:05 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên