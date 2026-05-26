Nhà sáng lập 7-Eleven qua đời

Toshifumi Suzuki là doanh nhân đóng vai trò thay đổi ngành bán lẻ Nhật Bản thông qua việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Ông qua đời ở tuổi 93 hôm 18/5, do suy tim. Thông tin được Seven & i Holdings công bố ngày 25/5.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với sự yêu mến mà mọi người đã dành cho ông lúc sinh thời", thông báo từ Seven & i Holdings viết.

Ông Toshifumi Suzuki là nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh Nhật Bản. Ảnh: Mint.

Ông Toshifumi Suzuki sinh năm 1932 tại tỉnh Nagano, phía Tây Bắc Tokyo. Sau khi học hết phổ thông, ông chuyển lên thành phố để học đại học và hoàn thành chương trình cử nhân ngành kinh tế và thương mại tại Đại học Chuo vào năm 1956.

Ông gia nhập chuỗi siêu thị Ito-Yokado (Nhật Bản) năm 1963, nhanh chóng trở thành giám đốc điều hành cấp trung, chuyên quản lý một chuỗi các nhà bán lẻ tổng hợp. Khi đến thăm Mỹ, Suzuki đã bị hấp dẫn bởi các cửa hàng 7-Eleven với những chi nhánh chật cứng, lộn xộn nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi hiểu về thị hiếu địa phương.

Toshifumi Suzuki đã quyết định mua lại Southland Corp (công ty mẹ của 7-Eleven tại Mỹ) sau khi công ty này nộp đơn phá sản vào năm 1990. Năm 1978, Suzuki trở thành Giám đốc của Seven-Eleven Nhật Bản. Năm 2005, công ty mẹ Seven & i Holdings ra đời để hợp nhất các mảng siêu thị và nhà hàng, ông trở thành Chủ tịch kiêm CEO.

"Khi tôi lần đầu tiên quyết định đưa 7-Eleven về Nhật Bản, tất cả mọi người đều nói rằng nó sẽ không thành công và phản đối ý tưởng đó, từ các giám đốc điều hành, giáo sư đại học cho đến các cố vấn. Nhưng tôi biết họ đã sai", ông Suzuki chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Dưới sự lãnh đạo của Suzuki, 7-Eleven Japan phát triển thuận lợi nhờ tập trung vào hiệu quả vận hành, quản lý tồn kho dựa trên dữ liệu và các cửa hàng quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân khu vực lân cận.

Hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã phát triển trên toàn thế giới. Ảnh: The Japan Times.

Theo Reuters , cách tiếp cận của Suzuki đã làm thay đổi thói quen mua sắm tại Nhật Bản, nơi các cửa hàng tiện lợi dần vượt xa vai trò của một điểm bán hàng tạp hóa đơn thuần để trở thành trung tâm thiết yếu cho việc thanh toán hóa đơn, đặt vé, dịch vụ ATM, giao nhận bưu kiện và đồ ăn chế biến sẵn.

Sau 40 năm không ngừng cải tiến, mở rộng và phát triển 7-Eleven, năm 2016, ông rời khỏi cương vị giám đốc điều hành công ty ở tuổi 83. Hai cuốn sách của ông về sự phát triển và thành công của Tập đoàn 7-Eleven xuất bản tại Nhật Bản năm 2013 là Tâm lý chiến trong bán lẻ và Thay đổi tư duy trong bán lẻ.

