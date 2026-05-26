REE tăng vốn lên hơn 6.200 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.



Đến ngày 19/5, REE đã hoàn tất phân phối hơn 81,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 812,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ gần 5.416,6 tỷ đồng lên mức gần 6.229 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tổ chức ngày 31/3/2026 vừa qua.

Cụ thể, REE sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 25%, trong đó gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Trước đó ngày 3/4/2026, REE đã chi gần 541,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

REE mới đây thông báo thay đổi nhân sự tại loạt vị trí lãnh đạo cấp cao. Theo đó, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Ashok Ramachandran vào ngày 15/05/2026.

Sau đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT-REE thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Ashok Ramachandran, có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2026.

Đồng thời, ông cũng đã nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông REE ("ĐHĐCĐ") thông qua.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của REE, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chính là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Do đó, để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT REE, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026.

Trong giai đoạn từ khi ông Ashok Ramachandran rời đi cho đến ngày 10/07/2026, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật tạm thời của Công ty.

Người được kế nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye, hiện là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd..

Dù rời HĐQT REE nhưng bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. REE cho biết, trong vai trò trọng yếu này, bà Mai Thanh sẽ tiếp tục tham gia mật thiết vào hoạt động kinh doanh, tư vấn cho HĐQT trong việc lập kế hoạch, đánh giá và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

REE sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/07/2026 để thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran. Cũng tại đại hội, REE sửa đổi một số điều khoản của điều lệ và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tới cổ đông.



