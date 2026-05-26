F88 chốt ngày phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, F88 sẽ phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 4/6/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.101,3 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 477,2 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 624,1 tỷ đồng.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ gần 1.101,3 tỷ đồng lên hơn 2.202,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, F88 mang về doanh thu cung cấp dịch vụ gần 1.027,4 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan khác ghi nhận gần 856 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm hơn 168,9 tỷ đồng, còn lại gần 2,5 tỷ đồng là doanh thu từ các dịch vụ khác.

Ngoài ra, F88 còn thu về hơn 239,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng từ gần 104 tỷ đồng lên gần 141,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng gần 50,6 tỷ đồng, tăng 20,2%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,3%, lên mức hơn 279,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, F88 báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 241,5 tỷ đồng, tăng 130,8% so với quý I/2025.

Năm 2026, F88 lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, F88 đã hoàn thành được 18,8% kế hoạch doanh thu và 21,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của F88 tăng 6% so với đầu năm, lên mức gần 7.234,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.912,3 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 1.047,3 tỷ đồng, lần lượt chiếm 67,9% và 14,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.543,7 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và trái phiếu phát hành tổng cộng hơn 3.960,7 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng nợ.



