Khởi tố, bắt tạm giam Thành viên BKS của một công ty thép trên sàn chứng khoán

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2026, Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất (mã chứng khoán TNS) đã nhận được thông báo về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can với ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát. Ông Nguyễn Duy Dũng là cựu Kế toán trưởng của Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung, bị khởi tố vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Thép Thống Nhất khẳng định, vụ việc nêu trên có liên quan đến các vi phạm tại Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung. Sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông của công ty.

Ông Nguyễn Duy Dũng nằm trong 24 đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) ra Quyết định khởi tố bổ sung vào ngày 20/5 đối với vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung.