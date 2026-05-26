Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng bất ngờ xuất hiện trở lại: Xả hàng, giảm 49%

Mới đây, thị trường bất ngờ chứng kiến sự trở lại của các thông điệp quảng bá từ Bphone sau thời gian dài khá im ắng. Hãng điện thoại “Make in Vietnam” của BKAV đang triển khai chương trình giảm giá lớn nhân dịp kỷ niệm 11 năm ra mắt sản phẩm đầu tiên.



Cụ thể, ngày 25/5, trên fanpage chính thức, Bphone công bố chương trình “Siêu ưu đãi mừng 11 năm Bphone ra mắt”. Theo thông tin từ hãng, nhân dịp đánh dấu chặng đường từ 26/5/2015 đến 26/5/2026, mẫu Bphone A50 được giảm giá hơn 49%.



Từ mức niêm yết ban đầu 4,35 triệu đồng, sản phẩm hiện được bán với giá khoảng 2,2 triệu đồng. Chương trình áp dụng từ ngày 25/5 đến 25/6 hoặc kết thúc sớm khi hết hàng. Người dùng có thể mua trực tiếp tại hệ thống Bphone Store hoặc đặt hàng qua website, fanpage và tổng đài của hãng.



Tuy nhiên, ghi nhận trên website Bphone cho thấy hoạt động kinh doanh của hãng khá trầm lắng. Ngoài Bphone A50 còn mở bán, hầu hết các mẫu thuộc dòng A-Series đều đã trong tình trạng “hết hàng”.

Đáng chú ý, Bphone A50 thực tế là mẫu smartphone đã ra mắt từ năm 2021. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G85 cùng pin dung lượng 5.000 mAh. Đây cũng là dòng máy đánh dấu bước chuyển của BKAV từ mô hình tự phát triển sang hợp tác với nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) nhằm giảm chi phí, tập trung vào phân khúc tầm trung và phổ thông.



Dù vậy, chiến lược này không tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường. Ngay cả khi giảm xuống mức hơn 2 triệu đồng, Bphone A50 vẫn phải cạnh tranh gay gắt với nhiều thương hiệu Trung Quốc vốn có lợi thế về cấu hình và giá bán.



Không chỉ smartphone, các dòng thiết bị khác của BKAV cũng gần như “đóng băng” trong nhiều năm qua. Sau mẫu Bphone A85 5G ra mắt năm 2022, hãng chưa giới thiệu thêm điện thoại mới nào. Trong khi đó, dòng tai nghe AirB và AirB Pro xuất hiện cuối năm 2021 đến nay cũng không có phiên bản kế nhiệm và dường như đã ngừng sản xuất.



Trước đó, BKAV từng xuất hiện thông tin giải thể pháp nhân phụ trách mảng điện tử tiêu dùng. Tháng 11/2020, CTCP BKAV Electronics được thành lập với vốn điều lệ 90 tỷ đồng để phụ trách sản xuất thiết bị điện tử. Tuy nhiên đến tháng 5/2022, doanh nghiệp này được ghi nhận ở trạng thái “đang làm thủ tục giải thể” trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.



Thời điểm đó, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết đây thực chất là hoạt động tái cơ cấu. Theo giải thích, việc hạch toán độc lập mảng phần cứng không còn phù hợp nên BKAV quyết định sáp nhập BKAV Electronics trở lại tập đoàn để quản lý nội bộ.



Việc tiếp tục bán các sản phẩm tồn kho từ nhiều năm trước cho thấy mảng phần cứng của BKAV hiện chủ yếu duy trì hoạt động cầm chừng. Bối cảnh này diễn ra cùng lúc với áp lực tài chính gia tăng tại hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng.