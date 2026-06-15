Sân bay Long Thành vẫn đang thiếu 2.000 lao động, hàng trăm chiến sĩ quân đội hỗ trợ thi công

Ngày 13/6, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai). Cùng đi có Thứ trưởng Phạm Minh Hà.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà kiểm tra thực tế thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Xây dựng.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế nhiều hạng mục trọng điểm; đồng thời nghe đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan báo cáo tổng thể về tình hình triển khai, khối lượng thực hiện, tiến độ thi công cũng như những khó khăn, vướng mắc của dự án.



Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt trên 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" suốt ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua "180 ngày tăng tốc về đích".



Công trường hiện nay duy trì trung bình hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6,5% so với đợt kiểm tra của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.

Vì vậy, một số đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội tăng cường hỗ trợ thi công. Trong giai đoạn mùa mưa sắp tới, các nhà thầu được chỉ đạo ưu tiên hoàn thiện dứt điểm phần nền đường và các hạng mục ngoài trời để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khi mùa mưa. Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng.



Một tín hiệu tích cực là hệ thống cấp điện phục vụ sân bay đã chính thức được đóng điện vào ngày 10/6 vừa qua. Nguồn điện từ trạm biến áp 110kV sẽ tạo cơ sở để chạy thử các hệ thống kỹ thuật trong thời gian tới.



Sân bay Long Thành được quy hoạch trên diện tích 5.000ha tại tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Trong giai đoạn 1, công suất thiết kế đạt 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Khi hoàn thành, đây sẽ là đầu mối hàng không lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế khu vực.﻿