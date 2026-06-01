Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút

Theo báo cáo ngành hàng không tháng 5/2026 của Chứng khoán SHS, dù sản lượng hành khách quốc tế và nội địa đều tăng trưởng hai chữ số trong 4 tháng đầu năm, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở nhu cầu thị trường mà ở năng lực hạ tầng.

Trong đó, dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành - do ACV làm chủ đầu tư đang từng bước được tháo gỡ những nút thắt.

Hơn 99.000 tỷ đồng cho "trái tim" sân bay Long Thành﻿



Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, được chia thành nhiều dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư có quy mô hơn 99.000 tỷ đồng, bao gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh và các hạng mục thiết yếu phục vụ khai thác.



Theo SHS, đây là hạng mục quan trọng nhất của toàn bộ dự án và hiện đã giải ngân hơn 64.000 tỷ đồng trên tổng vốn khoảng 86.000 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đạt khoảng 74% hợp đồng.



Nhiều hạng mục trọng yếu đã bước sang giai đoạn hoàn thiện. Khu vực nhà ga đi tại tầng 2 và tầng 3 đã hoàn thành phần lớn công tác mái trung tâm, lắp đặt trần và hệ thống chiếu sáng. Tại khu vực ga đến, hệ thống băng chuyền hành lý cơ bản đã được lắp đặt; khoảng 95% thiết bị nhập khẩu đã có mặt tại công trường và 80% trong số đó đã được đưa vào lắp đặt.



Song song với đó, tháp kiểm soát không lưu đã hoàn thiện và vận hành hệ thống kỹ thuật, trong khi khu hành chính cơ bản đã hoàn thành.

Tốc độ giải ngân kỷ lục năm 2026 hơn 60.000 tỷ đồng



Báo cáo của SHS cho biết riêng năm 2026, dự án dự kiến phải giải ngân khoảng 60.180 tỷ đồng - mức giải ngân lớn nhất kể từ khi triển khai dự án. Trước đó, lũy kế đến cuối năm 2025, tổng vốn giải ngân mới đạt hơn 34.190 tỷ đồng.



Mục tiêu đặt ra là đưa tỷ lệ giải ngân toàn dự án lên khoảng 95% vào cuối năm nay, sẵn sàng việc vận hành thương mại.



180 ngày đêm trên đại công trường lớn nhất cả nước

Ngày 1/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ ra quân “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành”.



Chiến dịch được triển khai với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, thi công xuyên lễ, xuyên đêm nhằm hoàn thành toàn bộ các hạng mục trọng yếu trước ngày 31/12/2026.

Hiện nay, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn thiết bị cơ giới đang hoạt động liên tục trên công trường. Đây được xem là chiến dịch tăng tốc lớn nhất kể từ khi dự án khởi công.



Trong nhiều cuộc kiểm tra thực địa gần đây, lãnh đạo Chính phủ liên tục nhấn mạnh yêu cầu "không lùi tiến độ", coi Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Những nút thắt trước khi về đích của sân bay Long Thành

Theo SHS, dự án hiện thiếu khoảng 40% lao động so với nhu cầu thực tế. Công trường mới huy động được khoảng 8.457 người trong khi nhu cầu lên tới 14.000 lao động. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cạnh tranh nhân lực giữa các dự án hạ tầng lớn đang đồng loạt triển khai tại khu vực phía Nam.



Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tiếp tục leo thang. Giá bê tông nhựa tăng từ 40-50%, trong khi chi phí nhiên liệu phục vụ máy móc thi công gần như tăng gấp đôi so với trước, tạo áp lực cho nhà thầu.



Dù có khoảng 2.500 thiết bị cơ giới đang hiện diện tại công trường, hiệu suất khai thác vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhân công và chi phí vận hành tăng cao.

Tăng trưởng ngành hàng không giai đoạn mới

Theo đánh giá của SHS, tăng trưởng hành khách hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt khoảng 19 triệu lượt, tăng hơn 22%; khách nội địa đạt 27 triệu lượt, tăng 15%; sản lượng hàng hóa đạt 616.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tuyến Hà Nội - TP.HCM đã xếp thứ 2 trong những đường bay tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất đang tiệm cận giới hạn công suất, Long Thành được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của Việt Nam, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng cho các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics, dịch vụ sân bay và du lịch.

