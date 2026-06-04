Cảnh báo khẩn: Thu hồi hàng loạt thực phẩm chức năng và kẹo từ Australia

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát thông báo khẩn cấp rà soát, xử lý hai loại thực phẩm chức năng và một thương hiệu kẹo phổ biến của Australia do có nguy cơ chứa mảnh kính và dị vật nguy hiểm .

Đối với nhóm thực phẩm bổ trợ sức khỏe, hai sản phẩm bị yêu cầu rà soát gồm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên, số lô 1662937) và Nature's Own Magnesium Glycinate 1150 mg (loại 300 viên, số lô 1665576), đều có hạn sử dụng tháng 4/2028 .

Các lô hàng này do Sanofi Consumer Healthcare phân phối, được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026 trước khi Cơ quan quản lý dược phẩm nước này phát lệnh thu hồi khẩn cấp hôm 4/6 .

Hai sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Theo cơ quan quản lý Australia, nguy cơ các mảnh kính vỡ có thể xuất hiện trong chai đựng sản phẩm chứ không nằm trong viên uống, nhưng vẫn gây nguy hiểm trực tiếp cho người tiêu dùng nếu tiếp xúc .

Qua tra cứu hệ thống dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với hai mặt hàng nêu trên tại Việt Nam .

Tuy nhiên, để chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cơ quan quản lý yêu cầu ngành y tế các địa phương khẩn trương rà soát dữ liệu đăng ký hoặc tự công bố, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp liên quan để ngừng lưu thông, thông báo tới hệ thống phân phối, triển khai thu hồi và báo cáo kết quả trước ngày 18/6/2026 .

Song song với nhóm thực phẩm bổ trợ, một sản phẩm bánh kẹo tiêu dùng đại trà từ thị trường này cũng ghi nhận cảnh báo nghiêm ngặt từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand .

Cụ thể, các lô kẹo Allen's INSIDE OUTS thuộc hãng Nestle Australia, loại gói 130g có hạn sử dụng đến ngày 30/6/2027 bị thu hồi do phát hiện chứa dị vật bên trong .

Lệnh thu hồi áp dụng cho 7 mã lô gồm 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941, vốn được bán rất phổ biến tại các hệ thống siêu thị lớn như Coles, Woolworths hay chuỗi cửa hàng độc lập IGA .

Do mặt hàng bánh kẹo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành chuyển giao toàn bộ thông tin cảnh báo kỹ thuật sang Cục Công nghiệp . Sự phối hợp liên bộ ngành nhằm giúp cơ quan chức năng của Bộ Công Thương kịp thời xem xét, chủ động áp dụng các biện pháp kiểm soát cửa ngõ hải quan và xử lý các lô hàng kẹo bị ảnh hưởng theo đúng quy định pháp luật .

Mặc dù các sản phẩm trên chưa được nhập khẩu chính ngạch hoặc đang được xử lý theo các dòng quản lý khác nhau, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cẩn trọng .

Trên thực tế, cả thực phẩm chức năng thương hiệu Nature's Own và kẹo Allen's đều là những mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước, hoàn toàn có nguy cơ xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua các kênh hàng xách tay hoặc các sàn giao dịch thương mại điện tử .