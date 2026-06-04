Hà Nội xem xét đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố hiện có tổng đàn trâu, bò gần 140.000 con, đàn lợn gần 1,4 triệu con và đàn gia cầm hơn 40 triệu con. Bình quân hàng năm, ngành chăn nuôi cung ứng cho thị trường trên 450.000 tấn thịt hơi các loại.

Định hướng của Hà Nội trong giai đoạn tới là giảm, tiến tới dừng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại. Đồng thời, khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn và hữu cơ.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, hiện nay đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt (Hà Nội).

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam Trương Sỹ Bá báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Để dự án sớm đi vào hiện thực, ông Trương Sỹ Bá đề xuất UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố đưa dự án vào danh mục nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất. Đồng thời, cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế “luồng xanh”, để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bí thư Đảng uỷ xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung nêu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung, thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF thực hiện khảo sát dự án. Địa bàn có nhiều lợi thế và hiện cũng có sẵn quỹ đất rộng khoảng 200ha phù hợp để triển khai dự án.

Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam đã làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương về đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao. Địa phương hoàn toàn ủng hộ và hiện nay cũng có mọi yếu tố để phát triển tổ hợp.

Đại diện các sở ngành của thành phố cũng đã có ý kiến về đề xuất Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn của Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam. Hầu hết đánh giá cao hiệu quả kinh tế, môi trường của dự án; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm khía cạnh về tác động môi trường, an sinh xã hội...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Hà Nội có dân số đông, nhu cầu tiêu dùng nông sản rất lớn và yêu cầu về chất lượng lương thực, thực phẩm cũng ngày một cao hơn.

Hà Nội cũng xác định có 5 “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục trong gian đoạn hiện nay, trong đó có “điểm nghẽn” về môi trường và an toàn thực phẩm. Điều đó đặt ra bài toàn cần có định hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, hiệu quả và bền vững hơn.

Qua báo cáo của Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam và ý kiến của các sở ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường hoan nghênh đề xuất dự án của doanh nghiệp; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát, đánh giá toàn diện các nội dung đề xuất, hoàn thành xong trước ngày 15-6.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu đề xuất dự án để UBND thành phố xem xét trước ngày 15-7.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam tiếp thu ý kiến của các sở ngành để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, gửi các đơn vị thẩm định, trình UBND thành phố cho ý kiến theo đúng trình tự, quy định.