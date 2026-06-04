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Nhóm quỹ Dragon Capital bán bớt cổ phiếu Khang Điền

| | Doanh nghiệp

Một quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra 300.000 cổ phiếu KDH, qua đó giảm sở hữu của cả nhóm này về dưới 6% vốn của Khang Điền.

Nhóm quỹ đầu tư Dragon Capital vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE), Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (MCK: KDH) về thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 1/6/2026, quỹ thành viên của Dragon Capital là Hanoi Investments Holdings Limited đã bán ra 300.000 cổ phiếu KDH, qua đó giảm sở hữu từ gần 6,2 triệu cổ phiếu về gần 5,9 triệu cổ phiếu.

Nhóm quỹ Dragon Capital bán bớt cổ phiếu Khang Điền - Ảnh 1.

Sau giao dịch này, tổng sở hữu của nhóm Dragon Capital cũng giảm từ hơn 67,45 triệu cổ phiếu KDH (6,0107%) về hơn 67,15 triệu cổ phiếu (5,984%).

Cũng liên quan giao dịch cổ phiếu KDH, trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/4/2026, quỹ thành viên của VinaCapital là VOF Investment Limited đã bán ra 500.000 cổ phiếu KDH; qua đó, giảm sở hữu từ 1,66 triệu cổ phiếu (0,1479%) xuống còn 1,16 triệu cổ phiếu (0,1034%).

Một quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital cũng đã bán ra 400.000 cổ phiếu KDH; giảm xuống còn 531.225 cổ phiếu, tương đương sở hữu 0,0473% vốn.

Sau các giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, nhóm VinaCapital nắm giữ hơn 78,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,9621% vốn tại Nhà Khang Điền.

Về tình hình kinh doanh, theo báo tài chính hợp nhất quý I/2026, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần gần 281,4 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 7,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 63,8%; khoản thu nhập khác hơn 290,5 tỷ đồng, gấp 33,4 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nhà Khang Điền báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 327 tỷ đồng, tăng 175,5% so với quý I/2025.

Năm 2026, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Nhà Khang Điền đã hoàn thành được 6,7% kế hoạch doanh thu và 21,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 17% so với đầu năm, lên mức gần 39.861,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 29.125,9 tỷ đồng, chiếm 73,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 18.337,7 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 15.348,2 tỷ đồng, chiếm 83,7% tổng nợ.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
nhà Khang Điền

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