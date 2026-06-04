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Đúng 3 giờ 30 phút sáng: Lộ diện cỗ máy khổng lồ không ngủ suốt 40 năm ở thềm lục địa phía nam Việt Nam, kỷ lục 255 triệu tấn dầu được xác lập

| | Doanh nghiệp

Đúng 3 giờ 30 phút sáng: Lộ diện cỗ máy khổng lồ không ngủ suốt 40 năm ở thềm lục địa phía nam Việt Nam, kỷ lục 255 triệu tấn dầu được xác lập

Vietsovpetro khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ vào ngày 26/6/1986, mở đầu cho hoạt động khai thác dầu khí quy mô công nghiệp tại khu vực thềm lục địa phía Nam của Việt Nam.

Vào lúc 3h30 ngày 4/6/2026, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết đã đạt sản lượng khai thác lũy kế 255 triệu tấn dầu tại Lô 09-1.

Cột mốc này được ghi nhận gần 40 năm sau thời điểm Vietsovpetro khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ vào ngày 26/6/1986, mở đầu cho hoạt động khai thác dầu khí quy mô công nghiệp tại khu vực thềm lục địa phía Nam của Việt Nam.

Riêng tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát hiện, phát triển và đưa vào khai thác các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi. Doanh nghiệp đã khoan hàng trăm giếng khai thác và xây dựng hệ thống công trình phục vụ khai thác, thu gom và xử lý dầu khí ngoài khơi.

Vietsovpetro được thành lập năm 1981 trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Hiện nay, liên doanh vận hành một hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dầu khí ngoài khơi, gồm các công trình khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, Vietsovpetro đã thực hiện khảo sát hàng trăm nghìn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn km² địa chấn 3D. Từ năm 2015, đơn vị triển khai khảo sát tại Lô 09-1 với diện tích gần 900 km², khoan hơn 60 giếng thăm dò và khai thác, với tổng chiều dài giếng khoan trên 2.500 km. Trong đó, việc phát hiện mỏ Bạch Hổ có trữ lượng dầu trong tầng đá móng được xem là một trong những kết quả đáng chú ý.

Đến nay, Vietsovpetro đã xây dựng hệ thống cảng dịch vụ dầu khí tương đối hoàn chỉnh, đồng thời vận hành đội tàu dịch vụ, đội khoan và các đơn vị kỹ thuật phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Theo doanh nghiệp, năng lực bốc xếp hàng hóa qua cảng hiện đạt khoảng 3 triệu tấn mỗi năm.

Sản lượng khai thác lũy kế 255 triệu tấn dầu tại Lô 09-1 là một trong những dấu mốc phản ánh quy mô hoạt động của Vietsovpetro trong nhiều thập kỷ qua, trong bối cảnh liên doanh tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực ngoài khơi Việt Nam.

Tuấn Khôi

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