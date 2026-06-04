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Siêu dự án Làng Vân của Vingroup có thêm 966 căn nhà ở đủ điều kiện mở bán

| | Doanh nghiệp

Siêu dự án làng Vân của Tập đoàn Vingroup dưới chân đèo Hải Vân vừa đủ điều kiện mở bán thêm 966 căn nhà ở

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo 966 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án Làng Vân của Vingroup mở bán thêm 966 căn nhà ở tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dự án làng Vân đang được triển khai ở chân đèo Hải Vân thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, cạnh dự án cảng Liên Chiểu

Theo hồ sơ do chủ đầu tư là Công ty CP Vinpearl (thành viên Tập đoàn Vingroup) cung cấp, toàn bộ số căn nhà này không thuộc diện thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

Trước đó, hồi tháng 4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã xác nhận 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện mở bán. Như vậy, đến nay dự án Làng Vân có tổng cộng 3.403 căn nhà ở đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được triển khai tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, trên diện tích khoảng 506ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn tại cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Theo quy hoạch, Làng Vân được phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, resort, biệt thự, căn hộ lưu trú cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ, giải trí, giáo dục và y tế.

Dự án hướng đến mô hình phát triển mật độ thấp, kết hợp hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và bảo tồn cảnh quan tự nhiên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Theo B.Vân

Người lao động

Từ Khóa:
vingroup

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