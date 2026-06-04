Viet Nhat Group được vinh danh Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á 2026

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thủy sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng công nghệ, chất lượng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc Viet Nhat Group được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận đối với một thương hiệu Việt, mà còn phản ánh hành trình phát triển bền bỉ của doanh nghiệp trên con đường xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026

Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026 được tổ chức với chủ đề "Hợp tác đầu tư – Phát triển thương hiệu", quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhà đầu tư trong khu vực.

Danh hiệu TOP 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương được trao cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Viet Nhat Group được vinh danh tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026

Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật (Viet Nhat Group) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nhập khẩu nguyên liệu, kinh doanh nông sản và giải pháp công nghệ nông nghiệp.

Qua hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam, từng bước mở rộng hệ thống phân phối và phát triển các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, Viet Nhat Group cũng đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh nông sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhằm chủ động nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2024, Viet Nhat Group được Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội ghi nhận về những đóng góp trong việc thúc đẩy phát triển nông sản Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Viet Nhat Group nhận vinh danh từ Đại sứ quán Hoa Kỳ

Tiếp đó, năm 2025, doanh nghiệp được Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) trao chứng nhận sử dụng đậu nành Hoa Kỳ bền vững - Sustainable U.S. Soy, ghi nhận những nỗ lực trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu có khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, một số sản phẩm thức ăn chăn nuôi do Viet Nhat Group sản xuất hiện đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Mỹ và châu Âu. Mới đây, doanh nghiệp cũng hoàn thành đơn hàng xuất khẩu hơn 1.000 tấn thức ăn chăn nuôi sang thị trường Hoa Kỳ, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2028, Viet Nhat Group đặt mục tiêu xuất khẩu trên 100.000 tấn sản phẩm sang các quốc gia châu Mỹ và châu Âu.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Viet Nhat Group, đại diện doanh nghiệp nhận giải tại Bắc Kinh chia sẻ:

"Danh hiệu TOP 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2026 là niềm tự hào và cũng là động lực để Viet Nhat Group tiếp tục đổi mới. Chúng tôi xác định chất lượng sản phẩm, công nghệ, con người và sự phát triển bền vững là những giá trị cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Viet Nhat Group sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái nông nghiệp, mở rộng các mô hình liên kết chuỗi và nâng cao giá trị cho khách hàng, đối tác cũng như người nông dân."

Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Viet Nhat Group tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2026

Mở rộng sang chuỗi giá trị cá rô phi xuất khẩu

Bên cạnh lĩnh vực thức ăn chăn nuôi truyền thống, Viet Nhat Group đang từng bước mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành cá rô phi Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thủy sản trắng trên thế giới ngày càng gia tăng, doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cá rô phi xuất khẩu thông qua việc phát triển thức ăn thủy sản, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng vùng nuôi liên kết và kết nối thị trường tiêu thụ.

Đây là một trong những định hướng chiến lược được Viet Nhat Group tập trung triển khai trong những năm gần đây nhằm góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng cá rô phi Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Viet Nhat Group đã hợp tác với Tập đoàn BaiYang (Trung Quốc) triển khai dự án Nhà máy chế biến cá rô phi fillet xuất khẩu tại Việt Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của cá rô phi Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết nuôi cá rô phi thương phẩm, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng người nuôi, hướng tới mục tiêu hình thành chuỗi liên kết bền vững từ thức ăn – vùng nuôi – chế biến – xuất khẩu.

Viet Nhat Group tại Hội nghị Chuỗi liên kết thủy sản bền vững cá rô phi xuất khẩu

Khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên sân chơi khu vực

Việc được vinh danh trong TOP 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Viet Nhat Group trong hành trình xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp.

Không chỉ là một giải thưởng, đây còn là dấu mốc khẳng định năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Về Viet Nhat Group

Công ty Cổ phần Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật (Viet Nhat Group) hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, kinh doanh nông sản, giải pháp công nghệ nông nghiệp và phát triển chuỗi liên kết nuôi, chế biến, xuất khẩu cá rô phi fillet.

Doanh nghiệp hiện đang phát triển hệ sinh thái nông nghiệp theo hướng bền vững thông qua việc đầu tư công nghệ, mở rộng hệ thống sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Lấy phương châm "Let’s Share – Let’s Succeed" làm nền tảng phát triển, Việt Nhật luôn đồng hành cùng khách hàng và người chăn nuôi nhằm tạo ra những giá trị thiết thực, hiệu quả.

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