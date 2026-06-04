Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã chứng khoán: SVC) có kết quả kinh doanh quý 1/2026 với những tín hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 6.449 tỷ đồng, tăng 16,2% so với mức 5.549 tỷ đồng của quý 1/2025. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 34 tỷ đồng, tăng trưởng 5,66% so với con số 32 tỷ đồng của quý 1 năm ngoái.

Với kết quả này, nhà phân phối ô tô có quy mô lớn nhất Việt Nam đã lần lượt hoàn thành 29% chỉ tiêu doanh thu và 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau ba tháng đầu năm.

Mặc dù khởi đầu năm mới bằng một quý tăng trưởng dương, Hội đồng quản trị doanh nghiệp quyết định rút Tờ trình số 06/TTr-SVC-HĐQT về việc chào bán thêm hơn 13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Phương án này ban đầu dự kiến huy động 131 tỷ đồng nhằm nâng vốn từ 933 tỷ đồng lên 1.063 tỷ đồng để phục vụ mở rộng mạng lưới showroom giai đoạn 2026-2027.

Đồng thời, hệ thống phân phối ô tô này cũng mang đến ĐHĐCĐ một kế hoạch kinh doanh năm 2026 phòng thủ so với 2025.

Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đặt ra ở mức 22.094 tỷ đồng, giảm 21% so với mức thực hiện 27.810 tỷ đồng của năm 2025. Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được thiết lập ở mức 159 tỷ đồng, giảm tới 68% so với con số 499 tỷ đồng đạt được trong năm trước.Mặc dù đặt mục tiêu đi lùi sâu, Savico vẫn dự kiến duy trì tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 ở mức 5%, bằng với mức chi trả của năm 2025.

Lý giải cho sự cẩn trọng này, ban lãnh đạo Savico nhận định thị trường ô tô Việt Nam sau khi thiết lập cột mốc kỷ lục hơn 600.000 xe vào năm 2025 sẽ bước vào giai đoạn bão hòa tạm thời.

Toàn ngành phải đối mặt với áp lực giải phóng lượng lớn hàng tồn kho chuyển sang, cạnh tranh về giá gay gắt, cũng như sự bành trướng của các thương hiệu xe Trung Quốc.

Để ứng phó, ở mảng kinh doanh cốt lõi, Savico sẽ tập trung tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tối ưu chi phí và đón đầu làn sóng chuyển dịch sang xe xanh nhờ chính sách giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt cho dòng xe hybrid (HEV) chính thức có hiệu lực.

Đối với lĩnh vực bất động sản thương mại của Savico, doanh nghiệp định hướng tập trung nâng cấp hệ thống tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại hiện hữu nhằm thu hút nhóm khách thuê chất lượng cao và các doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu bám sát khung pháp lý mới để xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng tại các dự án, đồng thời thực hiện lộ trình thoái vốn tại các danh mục không còn phù hợp để tập trung nguồn lực tài chính cho các cơ hội tăng trưởng dài hạn.