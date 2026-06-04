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Chân dung nữ CEO của công ty blockchain do con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh đồng sáng lập

| | Doanh nghiệp

Bên cạnh vai trò tại 1Matrix, bà Vân Hiền còn là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), đồng thời giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII.

Chủ tịch Phan Đức Trung trao quyết định bổ nhiệm cho Tổng Giám đốc Nguyễn Vân Hiền (Ảnh: 1Matrix)

CTCP 1Matrix vừa công bố đội ngũ điều hành cấp cao với việc bổ nhiệm bà Nguyễn Vân Hiền giữ chức Tổng Giám đốc và bà Đồng Thị Khánh Ngọc đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, bà Nguyễn Vân Hiền sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh vai trò tại 1Matrix, bà hiện còn là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), đồng thời giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII.

Bà Nguyễn Vân Hiền đã có nhiều năm gắn bó với hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phát triển hệ sinh thái công nghệ blockchain. Bà tham gia các chương trình đào tạo, phổ cập kiến thức về blockchain và trí tuệ nhân tạo thông qua Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII).

Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, bà Hiền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược hoạt động, tư vấn chiến lược truyền thông, xây dựng thương hiệu và từng làm việc tại nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ, bán lẻ và hàng tiêu dùng.

Bà từng là Giám đốc Đối ngoại kiêm Trưởng Đại diện văn phòng Hà Nội, Tập đoàn MASAN; Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB); Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thương hiệu và Marketing, Tập đoàn Hòa Phát; Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thương hiệu và Marketing, Ngân hàng TPBank.

Về 1Matrix, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2025 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, có sự tham gia của 3 cổ đông sáng lập gồm One Mount Group sở hữu 60% vốn, ông Hồ Anh Minh – con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh nắm 10%, và Decom Holdings của ông Phan Đức Trung sở hữu 30% còn lại.

Tháng 5/2025, doanh nghiệp chính thức ra mắt thị trường với định hướng phát triển hạ tầng blockchain "Make in Vietnam" và cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện cho cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Trọng tâm trong chiến lược của công ty là xây dựng và phát triển Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN).

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Yên Chi

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