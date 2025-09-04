Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và KuCoin - sàn tiền số Top 9 thế giới

Thông tin trên website của KuCoin cho biết đơn vị này vừa kí Biên bản ghi nhớ chiến lược (MoU) với Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Công ty Cổ phần 1Matrix.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA và 1Matrix, cho biết mô hình hợp tác ba bên trong việc thúc đẩy thị trường tài sản số hội nhập quốc tế, đồng thời hình thành hệ sinh thái tài chính số minh bạch và bền vững.

Liên minh này sẽ tập trung thúc đẩy cơ sở hạ tầng blockchain, ứng dụng tài sản kỹ thuật số và nền kinh tế số Việt Nam, bao gồm nền tảng giao dịch thí điểm, giải pháp thanh toán kỹ thuật số, hệ thống nhận dạng điện tử và các công cụ quản lý rủi ro đạt chuẩn quốc tế.

Theo Biên bản ghi nhớ, KuCoin sẽ dẫn dắt quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến đồng thời duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu. 1Matrix sẽ giám sát cơ sở hạ tầng và nguồn lực trong nước, trong khi VBA sẽ đóng vai trò thúc đẩy chính sách, xây dựng tiêu chuẩn và kết nối cộng đồng. Mô hình ba bên này thúc đẩy một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số minh bạch và bền vững, cho phép các startup Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến của KuCoin với hiểu biết địa phương của 1Matrix và vai trò vận động chính sách của VBA, sự hợp tác này đặt ra tiêu chuẩn mới cho phát triển blockchain nội địa, hỗ trợ trực tiếp cho Chiến lược Blockchain Quốc gia của Việt Nam (2025–2030) và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong đổi mới kỹ thuật số.

Trong Tuần lễ Tài chính & Công nghệ Đà Nẵng mới đây đây, ông Damen Chen, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Thương mại của KuCoin đã chia sẻ rằng KuCoin ưu tiên dữ liệu sổ lệnh theo thời gian thực, báo cáo bằng chứng dự trữ định kỳ và kiểm toán độc lập nhằm chống gian lận khối lượng giao dịch, đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Theo xếp hạng từ CoinMarketCap, KuCoin hiện là sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn thứ 9 thế giới với hơn 1,6 tỷ USD khối lượng spot/ngày và 3,7 triệu người dùng hoạt động hằng tuần.

Đây cũng là một trong những sàn đầu tiên trên thế giới áp dụng bắt buộc KYC và chuẩn AML.

Tại Việt Nam, KuCoin Labs và KuCoin Ventures đang đầu tư vào các dự án giai đoạn sớm, đồng thời hợp tác với trường đại học và cộng đồng để phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng token hóa và DeFi.

1Matrix được thành lập vào tháng 3/2025 để cùng với VBA xây dựng Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) theo nhiệm vụ được Chính phủ giao.

1Matrix có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó 60% vốn từ One Mount Group (thuộc hệ sinh thái nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh), 10% vốn từ ông Hồ Anh Minh (con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh) và 30% vốn là Decom Holdings – công ty của ông Phan Đức Trung.



