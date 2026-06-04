Một công ty sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Ngày 22/6 tới, CTCP Sữa Quốc tế Lof (IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ thanh toán cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 80% và đồng thời tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 20%. Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền IDP dự kiến chi ra cho đợt thanh toán này vào khoảng 618 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 3/7.





Sữa Quốc tế Lof là một trong những doanh nghiệp có chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn trên thị trường. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 trong khoảng 50-80% bằng tiền mặt. Đối với năm 2026, tỷ lệ cổ tức dự kiến dao động từ 20-80%, tùy thuộc kết quả kinh doanh và tình hình tài chính thực tế.





Động thái mạnh tay chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh thu thuần của IDP đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 130%.





Trong năm 2026, Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 11,7% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 700 tỷ đồng, gần gấp ba lần kết quả năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và gần 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm.





Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu IDP đứng tại mức giá tham chiếu 285.000 đồng/cổ phiếu. Với mức cổ tức tiền mặt 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức của đợt chi trả này tương đương khoảng 3,5% so với thị giá hiện tại.