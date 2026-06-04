Đầu tư nguồn nhân lực, hướng tới phát triển ngành HVAC bền vững tại Việt Nam

Tầm nhìn phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm

Trải qua hơn 50 năm phát triển tại Việt Nam, Panasonic luôn theo đuổi triết lý lấy con người làm trọng tâm và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Từ nền tảng đó, thương hiệu chuẩn Nhật nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp các giải pháp HVAC chuyên nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng không khí và kiến tạo cuộc sống khỏe mạnh cho cộng đồng.

Hiện nay, thị trường HVAC tại Việt Nam đang đứng trước những bước ngoặt lớn khi quá trình đô thị hóa và mở rộng hạ tầng thúc đẩy nhu cầu về hiệu suất năng lượng, cùng chất lượng không khí trong nhà gia tăng mạnh mẽ. Nhiều báo cáo thị trường dự báo ngành kỹ thuật này sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới.

Sự mở rộng nhanh chóng về quy mô cũng kéo theo các tiêu chuẩn vận hành ngày càng khắt khe. Định hướng phát triển công trình xanh và cam kết Net Zero đòi hỏi hệ thống HVAC phải tích hợp công nghệ thông minh, tối ưu năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu đội ngũ kỹ sư cần có năng lực thích ứng nhanh với xu thế công nghệ toàn cầu.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn vẫn đang là thách thức lớn khi sinh viên thường nặng về lý thuyết, thiếu cơ hội thực hành hay môi trường mô phỏng thực tế. Nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết về thế hệ nhân sự có năng lực giải quyết tốt các bài toán kỹ thuật, Panasonic lựa chọn đầu tư vào giáo dục và đào tạo như một chiến lược dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành HVAC Việt Nam.

Kiến tạo nền tảng giáo dục thực tiễn cho thế hệ trẻ ngành HVAC

Để hiện thực hóa định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, Panasonic thiết lập chuỗi giải pháp đồng bộ, trong đó, HVAC Innovation Center tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) được xem là một trong những nền tảng trọng điểm. Mô hình kết hợp trưng bày công nghệ, thử nghiệm - phát triển sản phẩm và đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu theo tiêu chuẩn Panasonic; đồng thời cũng là không gian để giảng viên và sinh viên đưa các đề tài nghiên cứu vào thực nghiệm, hướng tới những ứng dụng quy mô lớn hơn trong tương lai.

Song song, Panasonic liên tục mở rộng hợp tác đào tạo với các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc. Tiếp nối chuỗi hoạt động tài trợ phòng thực hành HVAC tại các cơ sở đào tạo trọng điểm như Đại học Xây Dựng Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Bách Khoa - Đại học Cần Thơ,... tháng 5/2026, Panasonic tiếp tục bàn giao Trung tâm Thực hành HVAC cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng và Phòng thí nghiệm Giải pháp HVAC cho Trường Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây đều là những đơn vị đào tạo kỹ thuật hàng đầu, cung ứng nguồn nhân lực kỹ sư Nhiệt lạnh chất lượng cao cho cả nước.

Được trang bị hệ thống điều hòa, thông gió và các giải pháp chất lượng không khí trong nhà, không gian giúp sinh viên trực tiếp quan sát, thực hành và hiểu rõ cách hệ thống HVAC vận hành; từ đó nâng cao tư duy kỹ thuật, khả năng ứng dụng và sẵn sàng cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh khối đại học, Panasonic cũng mở rộng tài trợ thiết bị cho 5 trường cao đẳng tại nhiều tỉnh thành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trên phạm vi rộng.

Phòng thí nghiệm Giải pháp HVAC do Panasonic tài trợ được trang bị hệ thống điều hòa, thông gió và các giải pháp chất lượng không khí trong nhà tiên tiến

Đánh giá về chiến lược hợp tác này, PGS.TS.Trương Hoành Sơn – Hiệu trưởng Trường Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định: "Việc mở ra Phòng thí nghiệm giải pháp HVAC đã tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận với các công nghệ điều hòa – thông gió tiên tiến đến từ Nhật Bản; là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo, và có thể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên."

Không dừng lại ở đó, Panasonic hướng tới đầu tư sâu rộng với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên ngành HVAC. Thương hiệu phối hợp cùng nhà trường triển khai các hoạt động đào tạo do chính đội ngũ kỹ sư Panasonic chia sẻ kiến thức; đồng thời tổ chức các chương trình như Panasonic Fresher Program nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành kỹ thuật.

Panasonic phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng triển khai hoạt động đào tạo chuyên sâu

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Makoto Ishizaka - Trưởng phòng cấp cao Phòng Kinh Doanh Ngành Hàng Điều Hòa Thương Mại, Panasonic Air-Conditioning Việt Nam khẳng định: "Trong tương lai, Panasonic sẽ phối hợp cùng nhà trường để triển khai các hoạt động thực hành và đào tạo do chính đội ngũ kỹ sư của chúng tôi trực tiếp hướng dẫn, giúp sinh viên từng bước nâng cao kỹ năng, tự tin và sẵn sàng cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, HVAC Innovation Center tại Khu Công nghiệp Thăng Long cũng được kỳ vọng sẽ trở thành không gian mở rộng để sinh viên và giảng viên thử nghiệm các đề tài nghiên cứu thực tiễn, góp phần thúc đẩy đổi mới trong ngành HVAC tại Việt Nam."

Thông qua chuỗi hoạt động đầu tư vào con người, Panasonic đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh các giải pháp công nghệ tiên tiến, việc chú trọng xây dựng nền tảng đào tạo cho thế hệ kỹ sư tương lai là bước đi chiến lược, góp phần định hình một ngành HVAC phát triển chuyên nghiệp và sẵn sàng thích ứng trước mọi yêu cầu của thời đại.

Tìm hiểu thêm về HVAC của Panasonic tại: https://www.panasonic.com/vn/air-solutions/solutions/hvac-vietnam.html