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Đại gia Trung Quốc đầu tư 717 triệu USD tài sản, thuê gần 38.000 lao động tại Việt Nam để tạo ra những chiếc áo tiền triệu của Nike, Adidas, Uniqlo và Puma

| | Doanh nghiệp

Lượng nhân sự tại Việt Nam đứng thứ hai toàn cầu trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, đưa nước ta thành cứ điểm sản xuất hải ngoại lớn nhất của doanh nghiệp.

Ảnh: Nhà máy ở TP.HCM của Shenzhou International

Dệt may từ lâu đã là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn trong việc thu hút và giải quyết việc làm cho lao động. Tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực và tay nghề này, các tập đoàn quốc tế đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất.

Trong đó, Shenzhou International là doanh nghiệp dệt may Trung Quốc vận hành theo mô hình chuỗi dọc khép kín, bao gồm dệt, nhuộm, hoàn thiện vải và may thành phẩm phục vụ các thương hiệu thể thao như Nike, Adidas, Uniqlo và Puma.

Ảnh: Nhà máy ở Tây Ninh của Shenzhou International

Khối tài sản hơn 717 triệu USD và mạng lưới nhà máy khép kín

Dữ liệu từ báo cáo tài chính năm 2025 của tập đoàn cho thấy, giá trị tài sản dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 đã đạt 717 triệu USD (tương đương 5,2 tỷ NDT), tăng 23% so với mức 585 triệu USD năm 2024.

Quy mô đầu tư tài sản dài hạn này hiện đứng đầu trong số các thị trường ngoài Trung Quốc của doanh nghiệp.

Mạng lưới sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam được phân bổ qua ba công ty con chính bao gồm: Gain Lucky (Vietnam) đảm nhiệm sản xuất vải tại Tây Ninh, Worldon (Vietnam) và Global Hantex đảm nhiệm gia công may mặc thành phẩm dệt kim tại TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Cũng theo mục tiêu hạ tầng được công bố, tập đoàn đang vận hành nhà máy vải thứ hai tại Tây Ninh với công suất thiết kế 200 tấn vải/ngày.

﻿Số lao động và kết quả kinh doanh 2025

Số liệu thống kê lao động ghi nhận lực lượng lao động trực tiếp tại hệ thống nhà máy ở Việt Nam đạt 37.876 người vào cuối năm 2025. Lượng nhân sự này đứng thứ hai toàn cầu trong toàn chuỗi sản xuất của tập đoàn, xếp sau thị trường Trung Quốc đại lục (42.054 người) và đứng trên cơ sở tại Campuchia (28.750 người).

Trong năm 2025, trong khi giá trị xuất khẩu dệt may của Trung Quốc đại lục ghi nhận mức giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam và Campuchia lại lội ngược dòng với mức tăng trưởng lần lượt tăng 7,0% và 16,5%.﻿

Về kết quả kinh doanh, Shenzhou International ghi nhận tổng doanh thu hoạt động toàn cầu đạt 4,3 tỷ đô (tương đương 31 tỷ NDT). Lợi nhuận ròng toàn cầu thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 804 triệu USD (tương đương 5,8 tỷ NDT).

Mức lợi nhuận này giảm 6,7% so với năm trước do chi phí nhân công tăng và việc tập đoàn chủ động chia sẻ một phần chi phí thuế quan phát sinh tại thị trường Mỹ với các khách hàng.

Đi cùng đà mở rộng quy mô vận hành, dòng tiền thực nộp vào ngân sách nhà nước của Việt Nam trong năm 2025 đạt 42 triệu USD, tăng 175% so với mức 15 triệu USD của năm 2024.

Anh Khôi

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