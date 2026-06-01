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Ôm hơn 35 triệu cổ phiếu MBB, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đang tạm lãi gấp 10 lần giá gốc

| | Doanh nghiệp

Được biết, Agtex 28 là 1 trong những cổ đông sáng lập của MBB. Trong năm 2025, công ty nhận cổ tức bằng cổ phiếu với hơn 13 triệu cổ phiếu MBB.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 (Agtex 28), tại cuối năm 2025, Tổng Công ty 28 đang sở hữu hơn 35,7 triệu cổ phiếu MBB.

Khoản đầu tư cổ phiếu MBB của Tổng Công ty 28 được đánh giá lại theo giá thị trường ngày 31/12/2025, đạt giá trị hợp lý 903,4 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần giá gốc đầu tư 90,7 tỷ đồng (khoảng 2.541 đồng/cp).

Được biết, Agtex 28 là 1 trong những cổ đông sáng lập của MBB.

Giá gốc đầu tư giảm 6,35 tỷ đồng do công ty bán 2,5 triệu cổ phiếu. Đồng thời, trong năm, công ty nhận cổ tức bằng cổ phiếu với hơn 13 triệu cổ phiếu MBB, tăng số lượng nắm giữ nhưng không làm tăng giá gốc.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh tăng 3% lên 5.279 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp giảm 6,9% xuống 472 tỷ đồng do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu.

Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lần lượt tăng gần 12% và 15%, nhờ đóng góp tích cực từ hoạt động tài chính.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính tăng 20% lên gần 79 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ bán cổ phiếu MBB tăng 53,7% đạt 56,5 tỷ đồng, giúp bù đắp phần lợi nhuận gộp giảm. Chi phí tài chính giảm 22,7%, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 35%.

Tổng tài sản của Tổng Công ty tại cuối năm 2025 tăng 14% lên 1.865 tỷ đồng, trong đó phần lớn tài sản nằm tại hàng tồn kho (676 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (483 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả tăng 19% lên hơn 1.045 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả người lao động và phải trả ngắn hạn khác tăng đột biến lần lượt 83,5% và 248%.

Tổng Công ty 28 là doanh nghiệp Quốc phòng - An ninh, trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng, thành lập năm 1975, tiền thân là Tiểu đoàn 1 thuộc Cục Hậu cần Miền, sau chuyển thành Xí nghiệp 28. Năm 1992 phát triển thành Công ty 28. Năm 2006 chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - công ty con. Năm 2008 được Chính phủ và Bộ Quốc phòng quyết định là Tổng Công ty 28.

Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là: Sản xuất kinh doanh hàng may mặc, trang thiết bị ngành may, sản xuất kinh doanh hàng dệt; Kinh doanh vật tư thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt, nhuộm và ngành may; Kinh doanh xăng dầu; Đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng công nghiệp, dân dụng và Cho thuê kho, xưởng, bãi đậu xe, văn phòng.

Ngọc Điệp

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