Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinFast có nữ chủ tịch mới trước thềm tái cấu trúc

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa chính thức công bố thay đổi nhân sự cấp cao, theo đó bà Thái Thị Thanh Hải thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy.

﻿Theo đó, bà Thái Thị Thanh Hải, sinh năm 1974, đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT và pháp nhân của VinFast, trong khi ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc.

Theo tìm hiểu, bà Thái Thị Thanh Hải sinh năm 1974 tại Thái Nguyên. Bà là cử nhân kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Irvine. Năm 1994, khi mới tốt nghiệp đại học, vị nữ doanh nhân này bắt đầu làm việc tại công ty Vaco thuộc Bộ Tài chính, tiền thân của công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam hiện nay.

Bà Thái Thị Thanh Hải gắn bó với Deloitte Việt Nam 20 năm, đến khi nắm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam. Kể từ năm 2014, bà đã đầu quân cho tập đoàn Vingroup với chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn (nội bộ).

Trước đó, cuối tháng 5/2026, VinFast Auto Ltd. – pháp nhân niêm yết trên sàn Nasdaq – cũng công bố bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, làm Chủ tịch HĐQT thay bà Lê Thị Thu Thủy. Bà Lê Thị Thu Thủy rời HĐQT VinFast để tập trung cho vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Như vậy, cùng trong khoảng thời gian ngắn, VinFast đồng loạt thực hiện thay đổi nhân sự lãnh đạo ở cả hai pháp nhân trong và ngoài nước.

Sự kiện nhân sự này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang trải qua giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng. Theo công bố hồi tháng 4/2026, vốn điều lệ của VFTP đã được tăng thêm 10.000 tỷ đồng, từ 80.793 tỷ lên 90.793 tỷ đồng thông qua phát hành một tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức. Con số này đưa VinFast vượt qua cả công ty mẹ Vingroup để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong toàn hệ sinh thái.

Song song với tăng vốn, HĐQT Vingroup ngày 26/5/2026 đã thông qua nghị quyết tách VFTP để thành lập công ty con mới mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) với vốn điều lệ dự kiến gần 5.184 tỷ đồng. VinFast cũng mở rộng ngành nghề kinh doanh, bổ sung lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử và cho thuê máy móc thiết bị.

Về việc tái cấu trúc của VinFast, bà Thái Thị Thanh Hải từng lên tiếng rằng bản chất của kế hoạch tái cấu trúc là các nhà đầu tư cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của công ty VinFast Việt Nam hiện tại, bao gồm 2 nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, với giá chuyển nhượng là 13.309,6 tỷ đồng.

Hơn nữa, cùng với việc mua lại 2 nhà máy, bên mua cũng phải nhận lại đại đa số tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện tại, với tổng cộng khoảng 182 ngàn tỷ VNĐ (tại thời điểm 31/3/2026), và sẽ sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng của VinFast.

Đặc biệt, bà Thái Thị Thanh Hải chia sẻ: “Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ, chỉ còn lại một con số nhỏ”. ﻿Ngoài ra, theo lãnh đạo VinFast, sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn. Dự kiến, VinFast Việt Nam sẽ có lãi từ năm 2027.