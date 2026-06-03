Một tân binh nước giải khát đầu tư 80 triệu USD xây nhà máy tại Đồng Nai

Nhà máy nước giải khát tại Khu công nghiệp Sonadezi Giang Điền (thành phố Đồng Nai). Ảnh: APBev.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh ngành nước giải khát trong nước tăng trưởng nhanh với tốc độ kép 8%/năm. Báo cáo của NielsenIQ chỉ ra, hiện có đến 86% người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, 91% đề cao trải nghiệm và 92% sẵn sàng thử các thương hiệu mới.

Nhận định về làn sóng này, ông Bùi Minh Nhựt, Giám đốc Chiến lược APBev cho biết, thế hệ người tiêu dùng mới không chỉ mua một chai nước để giải khát, họ mua một giải pháp sống khỏe và tiện lợi .

Để đón đầu thị hiếu, APBev chọn cách tung ra các dòng nước giải khát đóng chai tiện lợi hướng tới phân khúc khách hàng đô thị, đồng thời hợp tác chiến lược với nhà cung cấp DSM Firmenich để chuẩn hóa các giải pháp dinh dưỡng .

Nền tảng sản xuất của doanh nghiệp dựa vào nhà máy rộng 31.000 m2 vừa khánh thành tại Khu công nghiệp Sonadezi Giang Điền (Đồng Nai) .

Toàn dự án có tổng sản lượng ước tính đạt 305 triệu lít/năm, trong đó giai đoạn 1 hiện vận hành với công suất 70 triệu lít/năm . Nhà máy ứng dụng dây chuyền khép kín với công nghệ vô trùng phôi khô (Dry Preform Aseptic) do tập đoàn Krones của Đức cung cấp .

Quy trình này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành nhờ tiết kiệm nước và giảm năng lượng sản xuất, đồng thời bảo toàn dưỡng chất mà không cần hóa chất bảo quản. Về tầm nhìn dài hạn, APBev đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt sản lượng tiêu thụ 150 triệu lít/năm và phát triển hệ thống 500.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc .