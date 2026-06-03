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Đại lý Dat Bike lên tiếng về vụ xe ERA bị tháo mở và phát tán hình ảnh nội bộ: Đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ

| | Doanh nghiệp

Phía đại lý Dat Bike đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, tin đồn về việc cơ "cơ quan chức năng đã vào cuộc" và "người lái thử (test ride) đã được khoanh vùng" sau vụ rò rỉ các bức ảnh bên trong mẫu xe ERA đang khiến dư luận chú ý.

Sau nhiều ngày xuất hiện các hình ảnh được cho là chụp bên trong mẫu xe điện ERA lan truyền trên mạng xã hội, phía Đại lý Điện Xanh, đơn vị phân phối sản phẩm Dat Bike, đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trong thông báo được phát đi mới đây, Đại lý Điện Xanh cho biết: “ERA hiện là một sản phẩm mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường. Chính vì vậy, các xe trải nghiệm của Đại lý Điện Xanh được đầu tư nhằm phục vụ khách hàng lái thử, tìm hiểu sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng.”

Tuy nhiên, theo đại lý này, một chiếc xe thuộc quyền quản lý của đơn vị đã bị đưa đến bên thứ ba để tháo mở. Sau đó, các hình ảnh bên trong xe được phát tán trên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản.

Đại lý Dat Bike lên tiếng về vụ xe ERA bị tháo mở và phát tán hình ảnh nội bộ: Đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ- Ảnh 1.

"Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc tranh luận về sản phẩm, mà nằm ở việc tôn trọng tài sản và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng tài sản được giao", thông báo của Đại lý Điện Xanh nêu rõ.

Theo đại lý, đây là vụ việc liên quan đến việc sử dụng tài sản ngoài phạm vi cho phép, thay vì những tranh luận xoay quanh chất lượng hay thiết kế sản phẩm. Đơn vị cho rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có trách nhiệm bảo vệ tài sản, uy tín thương hiệu và các quyền lợi hợp pháp của mình.

“Vì vậy, Đại lý Điện Xanh thực hiện các bước làm việc với cơ quan chức năng và các bên liên quan nhằm làm rõ sự việc, xác định đúng trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan và đảm bảo mọi việc được xử lý theo đúng quy định pháp luật”, phía Đại lý Điện Xanh cho hay.

Đáng chú ý, trong thông báo, đơn vị này không đề cập đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc "điều tra rò rỉ sản phẩm" hay các nội dung suy đoán khác. Thay vào đó, trọng tâm được đặt vào vấn đề quản lý và sử dụng tài sản.

Đại lý cũng khẳng định luôn tôn trọng quyền góp ý, phản hồi và đánh giá sản phẩm từ phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của đơn vị, việc tự ý can thiệp vào tài sản của doanh nghiệp hoặc sử dụng tài sản ngoài mục đích được cho phép là một vấn đề khác cần được nhìn nhận khách quan.

Đại lý Dat Bike lên tiếng về vụ xe ERA bị tháo mở và phát tán hình ảnh nội bộ: Đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ- Ảnh 2.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng xe điện, đặc biệt trong bối cảnh ERA là mẫu xe mới được Dat Bike đặt nhiều kỳ vọng ở phân khúc đại chúng. Hiện chưa có thêm thông tin chính thức về kết quả làm việc giữa các bên liên quan và cơ quan chức năng.

Từ những gì được công bố, trọng tâm của sự việc dường như đang xoay quanh quyền quản lý tài sản, trách nhiệm của người được giao sử dụng xe trải nghiệm và việc phát tán hình ảnh nội bộ của sản phẩm trước khi có sự đồng ý từ chủ sở hữu./

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Dat Bike

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