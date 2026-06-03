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Ông lớn dầu khí Việt Nam sắp đón 'tân binh' vào cuối năm nay, bổ sung bộ sưu tập 8 giàn khoan ngoài khơi

| | Doanh nghiệp

Ông lớn dầu khí Việt Nam sắp đón 'tân binh' vào cuối năm nay, bổ sung bộ sưu tập 8 giàn khoan ngoài khơi

PV Drilling mua thêm giàn khoan tự nâng với tên gọi dự kiến là PV DRILLING X.

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ký kết hợp đồng mua thêm giàn khoan tự nâng, dự kiến đặt tên “PV DRILLING X”.

Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ được kéo về Việt Nam vào tháng 10/2026 để triển khai công tác tái khởi động, kiểm định kỹ thuật và nâng cấp hệ thống trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho thị trường từ quý 2/2027.

Ông lớn dầu khí Việt Nam sắp đón 'tân binh' vào cuối năm nay, bổ sung bộ sưu tập 8 giàn khoan ngoài khơi- Ảnh 1.

PV Drilling đầu tư bổ sung giàn khoan tự nâng trong bối cảnh thị trường khoan dầu khí khu vực và quốc tế tiếp tục biến động do tác động của các yếu tố địa - chính trị và kinh tế vĩ mô.

Trong 3 năm liên tiếp (2024, 2025, 2026), PV Drilling liên tục mở rộng đội ngũ giàn khoan. Trước đó, cuối tháng 3/2026, PV Drilling đã tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX, hoàn tất quá trình tái khởi động và hoạt động thương mại từ tháng 4/2026.

PV Drilling là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực khoan (ngoài khơi, đất liền, địa nhiệt và khoan giếng thu giữ carbon).

Sau 25 năm phát triển, PV Drilling sở hữu 7 giàn khoan biển hiện đại và đang đầu tư giàn tự nâng thứ 8. PV Drilling có chiến lược phát triển dịch vụ khoan tại những vùng biển sâu hơn, xa hơn, hướng tới các thị trường quốc tế nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn năng lượng dầu khí cho Việt Nam và thế giới.

Khoảnh khắc lịch sử hạ thuỷ giàn khoan khổng lồ cao 145m, nặng 12.000 tấn, trị giá 180 triệu USD do chính kỹ sư người Việt đảm nhiệm

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