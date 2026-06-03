Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng, một phần do vi phạm quy định về dữ liệu người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0315464460) do vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo đó, ngày 7/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam số tiền 290 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ hai, doanh nghiệp không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Thứ ba, doanh nghiệp quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan này, việc xử lý các hành vi vi phạm nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.



