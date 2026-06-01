Lần theo dấu chân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên Trái đất

Tính đến nửa đầu năm 2026, Tập đoàn Vingroup đã mở rộng thị trường quốc tế với mạng lưới doanh nghiệp trải khắp từ Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông đến Đông Nam Á, lấy VinFast và Green SM làm hai mảng chính trong quá trình xây dựng hệ sinh thái toàn cầu.



Theo dữ liệu doanh nghiệp do Vingroup công bố, tập đoàn hiện sở hữu hoặc góp vốn vào khoảng 30 pháp nhân hoạt động ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Australia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, UAE, Kazakhstan, Philippines, Lào, Singapore và Cộng hòa Dân chủ Congo.



Trong đó, phần lớn các công ty nước ngoài tập trung vào lĩnh vực ô tô điện, vận tải xanh, nghiên cứu thị trường, sản xuất robot và dịch vụ công nghệ.

VinFast mở rộng từ Mỹ đến Trung Đông

Mảng quốc tế của Vingroup hiện xoay quanh VinFast. Tập đoàn đã thành lập hàng loạt pháp nhân tại các thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, UAE, Kazakhstan, Philippines và Mexico để thực hiện các hoạt động phân phối, kinh doanh, nghiên cứu thị trường và sản xuất xe điện.

Đáng chú ý, VinFast hiện vận hành nhà máy sản xuất ô tô điện tại Indonesia. Nhà máy đặt tại Subang (Tây Java) được khánh thành đầu năm 2026 với vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 300 triệu USD và công suất thiết kế ban đầu 50.000 xe mỗi năm. Doanh nghiệp cho biết công suất có thể được mở rộng lên tới 350.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.



Song song với việc mở rộng mạng lưới sản xuất, VinFast cũng đặt mục tiêu giao 300.000 xe điện trên toàn cầu trong năm 2026, tăng mạnh so với gần 197.000 xe được bàn giao trong năm 2025. Chiến lược tăng trưởng được đặt trọng tâm vào các thị trường đang phát triển như Indonesia, Ấn Độ và Philippines.



Trước đó, VinFast đã thành lập các công ty như VinFast Auto Ltd tại Singapore, VinFast Auto LLC tại Mỹ, VinFast Germany GmbH tại Đức cùng nhiều pháp nhân kinh doanh tại Anh, Thái Lan, UAE, Kazakhstan, Philippines và Mexico nhằm xây dựng mạng lưới bán hàng toàn cầu.

Tại Hội nghị Nhà phân phối Toàn cầu vừa qua, VinFast đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với 29 đối tác hậu mãi quốc tế. Từ mạng lưới gần 800 cơ sở cuối năm 2025, hãng đặt mục tiêu nâng quy mô lên hơn 1.100 xưởng dịch vụ trên toàn thế giới ngay trong năm 2026. Đồng thời, phối hợp cùng đối tác chiến lược V-Green phát triển hệ thống với mục tiêu hơn 1,5 triệu cổng sạc trên toàn cầu.﻿

Đầu năm 2026, VinFast công bố chiến lược xuất khẩu xe hai bánh thuần điện sang 5 thị trường trọng điểm bao gồm: Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia với hàng loạt dòng xe quen thuộc như Flazz, Evo, Feliz II, Viper.﻿

Ngày 12/5, trên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast Auto Ltd. đã chính thức công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP.



Các giao dịch đề xuất này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của VinFast nhằm tinh gọn cơ cấu hoạt động và chuyển đổi sang mô hình "asset-light" (tối ưu hóa tài sản, tiết kiệm vốn) tại thị trường Việt Nam. Thay đổi này sẽ giúp cải thiện cấu trúc tài chính và giảm bớt các yêu cầu về chi phí đầu tư vốn (capex) trong tương lai.

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast cũng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó tăng vốn điều lệ từ 80.793 tỷ đồng lên 90.793 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,4%, trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup, vượt cả công ty mẹ.

Green SM mở rộng ra Đông Nam Á



Bên cạnh VinFast, mảng vận tải điện cũng đang được quốc tế hóa mạnh mẽ thông qua Green SM (GSM, trước đây là Xanh SM, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, tên tiếng Anh: Green and Smart Mobility do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập).

Theo danh sách doanh nghiệp nước ngoài, Vingroup hiện sở hữu các đơn vị vận tải Green SM tại Indonesia, Philippines và Lào. Đây là những thị trường đầu tiên mà mô hình taxi điện của tập đoàn được triển khai ngoài Việt Nam.

Tháng 4/2026, GSM chính thức đổi tên thương hiệu quốc tế từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện trên toàn cầu. Cùng thời điểm, doanh nghiệp triển khai Green SM Platform tại Indonesia và Philippines, cho phép chủ sở hữu xe điện VinFast tham gia cung cấp dịch vụ vận tải trên nền tảng số của hãng.



Theo GSM, việc mở rộng mô hình nền tảng là bước đi tiếp theo sau hơn hai năm phát triển ở thị trường nước ngoài, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển thuần điện xuyên biên giới tại Đông Nam Á.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, GSM đã có 3 lần tăng vốn liên tiếp, cộng thêm việc sáp nhập hoàn tất với Green Future, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 43.400 tỷ đồng để chuẩn bị cho lộ trình IPO vào năm 2027.

Đội xe xanh Green SM hiện vận hành hơn 186.000 ô tô và xe máy điện tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Điểm nhấn chiến lược lớn nhất của Green SM trong năm 2026 là việc kích hoạt nền tảng Green SM Platform tại hai thị trường quốc tế là Indonesia và Philippines.

Nền tảng kinh doanh chia sẻ này cho phép các chủ xe hoặc người thuê xe điện VinFast tại bản địa đăng ký trở thành đối tác tài xế, mở rộng mạng lưới với tốc độ chóng mặt. Đáng chú ý, tại Philippines, Green SM đã bắt tay với 75 công ty vận tải nội địa để triển khai bàn giao 18.497 xe điện VinFast.



Tham vọng vượt ra ngoài lĩnh vực ô tô

Không chỉ tập trung vào xe điện, Vingroup còn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ mới.



Tập đoàn đã công bố kế hoạch thành lập hai công ty tại Mỹ là VinMotion USA và VinDymics USA, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất robot công nghiệp, robot thông minh. Đây được xem là bước đi mới của Vingroup trong cuộc đua công nghệ cao toàn cầu.



Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tập đoàn hiện sở hữu Vinpearl Australia PTY LTD và sân golf Cape Wickham Golf Links tại Australia. Trong khi đó, các công ty như Vingroup Global Pte. Ltd hay Vingroup Investment Pte. Ltd tại Singapore đảm nhiệm vai trò nghiên cứu thị trường, đầu tư và kết nối các hoạt động quốc tế.



Việc liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia cho thấy Vingroup đang từng bước chuyển từ mô hình tập đoàn tập trung vào thị trường nội địa sang chiến lược đa quốc gia, với trọng tâm là xe điện, vận tải xanh và công nghệ cao. Trong hệ sinh thái đó, VinFast đóng vai trò đầu tàu sản xuất và kinh doanh xe điện, còn Green SM được kỳ vọng trở thành nền tảng dịch vụ giúp mở rộng sự hiện diện của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.﻿