Bắt gặp robot triệu đô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thử việc tại Phú Quốc

VinDynamics, công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa tiến hành thử nghiệm thực tế mẫu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại các tổ hợp dịch vụ và khu khuôn viên mở tại Phú Quốc.

Hoạt động kiểm thử thực tế này được thực hiện song song với việc VinDynamics chính thức đưa Dyno ra mắt tại hai sự kiện công nghệ toàn cầu lớn: Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026, Áo) và Triển lãm Computex Taipei 2026 (Đài Loan, Trung Quốc) vừa khai mạc vào đầu tháng 6 này.

Tại Vinpearl Safari Phú Quốc, Dyno được thử thách trong môi trường không gian mở và địa hình phức tạp ngoài trời. Robot thực hiện các tác vụ của một hướng dẫn viên như di chuyển trên xe bus điện VinBus, chủ động chào hỏi, thuyết minh đa ngôn ngữ và phản hồi câu hỏi trực tiếp từ du khách.

Robot Dyno trên xe bus tại Phú Quốc

Việc vận hành ổn định giữa dòng người giúp doanh nghiệp kiểm chứng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường và thuật toán cân bằng động trong điều kiện thực tế, mở ra triển vọng ứng dụng vào ngành du lịch, dịch vụ khách hàng.

Làm chủ cấu phần lõi và hệ sinh thái công nghệ

Robot Dyno tại Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026, Áo

Tại các triển lãm quốc tế, bên cạnh robot hoàn chỉnh, VinDynamics cũng trưng bày các cấu phần cốt lõi do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự phát triển, bao gồm: động cơ chuyên dụng, bàn tay robot thao tác khéo léo đạt chuẩn quốc tế và bộ dữ liệu huấn luyện AI chuyên biệt.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, chia sẻ sự kiện ra mắt quốc tế này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tham gia vào lĩnh vực công nghệ tiên tiến, tập trung vào các giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn.

Hiện tại, Dyno được định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại, tối ưu cho các tác vụ an ninh tại khu đô thị, trợ lý dịch vụ và hỗ trợ việc nhà thường nhật.

Anh Khôi

Khiến hơn 4 tỷ người 'dính chặt': 3 đại gia Trung Quốc chạm mốc quyền lực chưa từng có

Động thái 'kỳ lạ' của công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Từ "drama" rò rỉ của Dat Bike đến nỗi ám ảnh triệu USD: Vì sao những bức ảnh chụp trộm luôn là cơn ác mộng của Apple, Tesla?

16:50 , 02/06/2026
Nông nghiệp Hoà Phát chi gần 600 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức cho hơn 2.300 cổ đông

Nông nghiệp Hoà Phát chi gần 600 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức cho hơn 2.300 cổ đông

16:39 , 02/06/2026
Cảng HKQT Phú Quốc áp dụng toàn trình công nghệ nhận diện khuôn mặt Sun Express

Cảng HKQT Phú Quốc áp dụng toàn trình công nghệ nhận diện khuôn mặt Sun Express

15:30 , 02/06/2026
Chuyện gì đang xảy ra với Dat Bike?

Chuyện gì đang xảy ra với Dat Bike?

14:19 , 02/06/2026

