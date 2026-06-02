Nông nghiệp Hoà Phát chi gần 600 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức cho hơn 2.300 cổ đông

Ngày 03/06/2026, hơn 2.300 cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) sẽ nhận tiền mặt cổ tức năm 2025, mức 2.100 đồng cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ.

Đây là phần cổ tức còn lại của năm 2025, tương ứng tỷ lệ 21% vốn điều lệ, tổng giá trị gần 600 tỷ đồng trước thuế. Danh sách cổ đông nhận cổ tức chốt ngày 19/05/2026 gồm 20 tổ chức và 2.363 cá nhân.

Số cổ đông hiện tại gấp 2,5 lần so với thời điểm trước khi cổ phiếu lên sàn. Ngày 17/01/2026, danh sách cổ đông HPA có 965 người. Chỉ hơn ba tháng sau khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 06/02/2026, con số này tăng thêm gần 1.400 người.

Trong năm 2025, công ty đã chi cổ tức với tỷ lệ 35,46%, tương ứng gần 947 tỷ đồng. Tính gộp 2 đợt, tổng tỷ lệ cổ tức cả năm 2025 đạt 56,46%, toàn bộ bằng tiền mặt.

Cổ đông đã lưu ký nhận tiền qua tài khoản tại công ty chứng khoán. Cổ đông chưa lưu ký sẽ được chi trả trực tiếp kể từ 03/06/2026 sau khi đã hoàn tất các thủ tục chi trả theo quy định.

HPA hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến trang trại. HPA hiện giữ vị trí số một về nhập khẩu và nuôi vỗ béo bò Úc tại Việt Nam, đứng đầu thị phần trứng gà sạch miền Bắc với gần một triệu quả mỗi ngày và nằm trong top 10 chăn nuôi heo quy mô công nghiệp cả nước. Chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất với 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2025.

Quý I/2026, HPA ghi nhận doanh thu 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Cả năm 2026, HPA đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng.

HPA đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng và ROE duy trì trên 20%. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công ty lên kế hoạch nâng tổng đàn nái lên trên 30.000 con, đạt sản lượng 900.000 heo thương phẩm mỗi năm, xây thêm nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba công suất 300.000 tấn/năm và nâng đàn bò Úc lên 73.000 con.

HPA dự kiến trong quý IV/2026 tiếp tục ứng trước một phần cổ tức năm 2026 và duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt đến năm 2030.