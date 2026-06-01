Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/6/2026.

Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%- Ảnh 1.

CTCP Vận tải 1 Traco (mã: TR1) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 2/6/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6/2026.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/6/2026.

Với gần 4,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Vận tải 1 Traco dự kiến chi khoảng 9,2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2025 cho cổ đông.

Năm 2025, CTCP Vận tải 1 Traco ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế tăng 24% lên 21,9 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp đạt 67,8 tỷ đồng, cao hơn gần 13 tỷ đồng so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TR1 kết phiên giao dịch 29/5 với mức 18.500 đồng/cp. Thanh khoản gần như không có do cơ cấu cổ đông cô đặc. ﻿

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố, bắt tạm giam một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp

Khởi tố, bắt tạm giam một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp Nổi bật

Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV

Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV Nổi bật

Nghẹt thở pha điều trực thăng cứu ngư dân chấn thương sọ não từ giàn khoan tỷ đô của Việt Nam

Nghẹt thở pha điều trực thăng cứu ngư dân chấn thương sọ não từ giàn khoan tỷ đô của Việt Nam

08:11 , 01/06/2026
Đồng Nai duyệt dự án nghìn tỷ ngay cạnh sân bay Long Thành

Đồng Nai duyệt dự án nghìn tỷ ngay cạnh sân bay Long Thành

08:01 , 01/06/2026
Kobler Versailles 10 - Khi một mặt sàn mang theo ký ức của cung điện Versailles

Kobler Versailles 10 - Khi một mặt sàn mang theo ký ức của cung điện Versailles

08:00 , 01/06/2026
Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng

Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng

00:07 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên