Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20%

CTCP Vận tải 1 Traco (mã: TR1) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 2/6/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6/2026.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/6/2026.

Với gần 4,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Vận tải 1 Traco dự kiến chi khoảng 9,2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2025 cho cổ đông.

Năm 2025, CTCP Vận tải 1 Traco ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt 522,5 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế tăng 24% lên 21,9 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp đạt 67,8 tỷ đồng, cao hơn gần 13 tỷ đồng so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TR1 kết phiên giao dịch 29/5 với mức 18.500 đồng/cp. Thanh khoản gần như không có do cơ cấu cổ đông cô đặc. ﻿