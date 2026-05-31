Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV

Cụ thể, nhà máy xử lý trứng tại Tân Nhựt – Bình Chánh với hiện tích hơn 6.000 m2 công suất máy MOBA 185.000 quả/giờ. Nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao Ba Huân Hà Nội tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, với quy mô hơn 2.000 m2, tổng vốn đầu tư trên 110 tỷ đồng, công suất xử lý 65.000 trứng/giờ.

Hai nhà mày đang được vận hành theo mô hình sản xuất khép kín gồm các khâu từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến xử lý và phân phối sản phẩm. Trong đó, công đoạn xử lý trứng được tự động hóa bằng dây chuyền MOBA nhập khẩu từ Hà Lan..

Quy trình xử lý trứng 10 bước tại Ba Huân. Ảnh: Ba Huân

Một chi tiết ít được chú ý là bề mặt vỏ trứng tồn tại hàng nghìn lỗ khí nhỏ. Theo một số thông tin được công bố bởi doanh nghiệp và ngành chăn nuôi, đây là nguyên nhân khiến vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong nếu trứng không được xử lý và bảo quản đúng cách.

Vì vậy, sau khi được thu gom từ trang trại, trứng không được đưa trực tiếp ra thị trường mà phải trải qua chuỗi xử lý tự động. Quy trình này gồm các bước như rửa trứng, sấy khô, chiếu tia UV, soi phát hiện trứng nứt hoặc hư hỏng, phân loại trọng lượng và đóng gói thành phẩm.

Kiểm tra chất lượng trứng

Trong đó, công đoạn rửa trứng được xem là khâu quan trọng. Nếu nguồn nước hoặc nhiệt độ xử lý không phù hợp, vi khuẩn có thể thẩm thấu ngược qua các lỗ khí trên vỏ.

Sau khi làm sạch, trứng tiếp tục được sấy khô và đưa qua hệ thống chiếu tia UV nhằm hỗ trợ xử lý vi khuẩn trên bề mặt vỏ trứng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tỷ lệ xử lý vi khuẩn đạt tới 99,9%.

Ngoài các công đoạn làm sạch, hệ thống còn có bước soi tự động để phát hiện trứng nứt hoặc không đạt tiêu chuẩn trước khi đóng gói. Một số dây chuyền còn phủ thêm lớp dầu bảo vệ nhằm hạn chế vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài trong quá trình vận chuyển và lưu kho.

Xử lý trứng là một trong số nhiều công đoạn đang được công nghệ hóa tại Ba Huân.

Ba Huân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, được biết đến nhiều với các sản phẩm trứng gia cầm tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp khởi đầu từ hoạt động kinh doanh trứng tại TP.HCM vào những năm 1970, do bà Phạm Thị Huân sáng lập.

Từ mô hình kinh doanh truyền thống, Ba Huân dần mở rộng sang chuỗi sản xuất và phân phối thực phẩm. Thương hiệu này từng được nhiều người tiêu dùng biết đến thông qua các sản phẩm trứng đóng gói bán tại siêu thị và hệ thống bán lẻ hiện đại, trong bối cảnh thị trường thực phẩm bắt đầu chuyển dịch theo hướng tiêu chuẩn hóa và chú trọng nguồn gốc sản phẩm.