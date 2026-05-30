Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến FPT ký 6 hợp tác với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan và Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, FPT đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi AI và chuyển đổi số với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, sản xuất, ngân hàng, năng lượng, logistics và dịch vụ mặt đất.

Tại Thái Lan, FPT ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) , tập đoàn nông công nghiệp và thực phẩm Thái Lan nhằm nghiên cứu và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI, chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn. Trọng tâm hợp tác là nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và vận hành thông minh.

FPT đồng thời hợp tác với SCG để nghiên cứu và triển khai các sáng kiến AI và chuyển đổi số thế hệ mới trên toàn hệ sinh thái kinh doanh. Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi AI, AI tự chủ (Agentic AI), vận hành thông minh, tư vấn ERP và phát triển hạ tầng số.

Các ứng dụng tiềm năng bao gồm tối ưu sản xuất bằng AI, dự báo bảo trì, quản lý chuỗi cung ứng thông minh, tự động hóa kho vận, kiểm soát chất lượng và Digital Twin. Hợp tác được kỳ vọng sẽ mở rộng ứng dụng AI cho các công ty thành viên của SCG trong ngành hóa chất và hóa dầu, xi măng và vật liệu xây dựng, bao bì, logistics và chuyển đổi doanh nghiệp.

Tại Singapore, FPT mở rộng hợp tác với hàng loạt tập đoàn đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, logistics và giao thông.

Với UOB, FPT và ngân hàng này sẽ hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi AI, chuyển đổi số, đổi mới dịch vụ tài chính và phát triển hệ sinh thái fintech khu vực.

Với Sembcorp, FPT thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi AI, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh, mở đường cho các dự án chuyển đổi số quy mô lớn dựa trên thế mạnh của hai bên.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, FPT ký kết hợp tác với Singapore Airport Terminal Services (SATS), nhà cung cấp dịch vụ mặt đất và hàng hóa có trên 50 năm kinh nghiệm, nhằm khảo sát và phát triển hợp tác chiến lược trong AI, đổi mới công nghệ và logistics tại Singapore, Việt Nam và khu vực châu Á.

Đồng thời, FPT sẽ hợp tác chiến lược với ComfortDelGro, một trong những tập đoàn vận tải đa quốc gia lớn nhất thế giới, nhằm phát triển các giải pháp vận tải thông minh, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên quy mô khu vực.