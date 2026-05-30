Doanh nghiệp “heo ăn chay” của Chủ tịch Trương Sỹ Bá sắp phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam. Ảnh: BAF

Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Baf Việt Nam dự kiến sẽ phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông cùng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Baf Việt Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành thêm hơn 30,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông cũng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.

Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn này được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Baf Việt Nam dự kiến triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu nêu trên trong quý II - quý III/2026 và sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trong cùng một ngày.

Hiện vốn điều lệ của Baf Việt Nam ở mức hơn 3.040 tỷ đồng, tương ứng hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 3.648 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Baf Việt Nam đã thông qua khoản tín dụng có tổng hạn mức 50 triệu USD tại Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO).

Hạn mức tín dụng được bảo lãnh bởi phần vốn góp của Baf Việt Nam tại Công ty Cổ phần Siba Holdings, Công ty TNHH Hùng Phát Farm và Công ty ty Cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai.

Theo nội dung ký kết, hạn mức tín dụng nêu trên sẽ được Baf Việt Nam sử dụng để đầu tư và phát triển hai dự án chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn tại Gia Lai gồm: Dự án trang trại Thành Đạt quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, 150.000 heo thương phẩm mỗi năm và Trang trại Hùng Phát Farm 1 quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, 150.000 heo thương phẩm mỗi năm.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 1/2026, doanh thu thuần của Baf Việt Nam trong quý đạt hơn 1.762 tỉ đồng, tăng gần 57%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 206 tỉ đồng, tăng hơn 54%. Công ty cho biết kết quả tăng trưởng tích cực nhờ sản lượng heo đạt gần 240.000 con, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Về nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp, ông Trương Sỹ Bá hiện là Chủ tịch HĐQT; bà Bùi Hương Giang giữ chức Tổng Giám đốc của Baf Việt Nam.﻿